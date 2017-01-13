奈國總統府澄清：並未與台灣中止外交關係

（台灣英文新聞/台北報導）奈及利亞總統府今(13)日發布聲明澄清，表示媒體有關奈及利亞與台灣中止外交關係的報導並不正確，雙方關係是貿易代表處層級。

關於先前奈及利亞配合大陸舉行記者會，宣布中止與台灣外交關係並遷出代表處一事，奈及利亞總統府發言人謝胡(Garba Shehu)於當地時間12日發布聲明指出，奈及利亞與台灣的經貿關係維持不變。

外媒報導，謝胡表示，先前奈國外交部指稱「承認一個中國政策，並要求台灣駐奈代表處遷出首都」的消息是「不正確且誤導的」(incorrect and misleading)，他說，「正確的立場是，奈國與台灣始終維持在貿易代表處的層級進行往來，這種情況和以往並無改變。」

他說，台灣駐奈代表處是台灣在奈及利亞唯一的代表處，而奈及利亞駐台灣辦事處也是奈國在台灣唯一的代表處，雙方並未中斷任何關係。

但他也說明，奈及利亞始終承認並維持「一個中國」政策，到目前為止沒有任何事情改變這樣的關係。

幾天前，奈及利亞外長奧尼亞馬(Geoffrey Onyeama)在記者會上表示，鑒於台灣不是一個國際法上承認的國家，宣稱基於「一個中國」，終止與台灣的外交關係，台灣將無法再享有在奈及利亞的特權，並且要求台灣駐奈代表處遷出首都。

對此，台灣外交部嚴正抗議與譴責，由於台灣和奈及利亞未建立外交關係，奈及利亞政府卻配合大陸舉行記者會，企圖混淆國際視聽，鑒於雙方簽有設處備忘錄，基於平等互惠原則，外交部籲奈及利亞與我方保留後續協商空間。

路透社報導，中國大陸外交部長王毅當地時間11日在奈及利亞首都阿布加與奈及利亞外長奧尼亞馬會面，中國當天也宣布，計畫在奈及利亞再投資400億美元。

