台北美福大飯店情人節浪漫獻禮

溫馨團圓的年節氣氛後，緊接而來的是情侶們的重要節日，台北美福大飯店於甜蜜的西洋情人節推出食宿及餐飲方案。自2月4日起至2月14日推出「真愛‧久久」情人節住房專案，感受榮獲世界奢華酒店大獎肯定的尊榮禮遇，可享28坪寬敞典雅的尊爵套房住宿乙晚、彩匯豐富的自助早餐兩客，以及晴山日本料理或GMT義法餐廳提供的情人節雙人套餐乙套，位於四樓的Cocoon池畔酒吧也同步推出「邱比特之淚Cupid’s tear」情人節特調，歡迎與另一半共度浪漫佳節。

台北美福大飯店為充滿浪漫氛圍的西洋情人節推出雙人共享的情人美饌與主題特調，喜愛品嚐日本料理的賓客，可選擇嚴選每日鮮材，採無固定菜單的「晴山」推出的桌席雙人套餐，從前菜、溫物、炸物及炙燒海鮮、肉品等精緻料理，品嚐當日食材的鮮甜滋味，還可搭配由專業日本酒國際唎酒師設計的日式調酒，佐餐暢飲90分鐘；喜歡西式餐點的賓客，可選擇靜謐優雅的「GMT義法餐廳」，品嚐主廚精心烹調的情人套餐，主餐提供有西班牙BELLOTA等級的「伊比利老饕豬」，或美國金牌和牛等級的「特級肋眼牛排」，亦或是「炭烤只緬因州龍蝦」，搭配藍鑽蟹肉凍佐炙燒鮮海膽的開胃前菜，加有北海道干貝慕斯的椰菜濃湯，還有費工去骨、填入鵝肝醬的脆炸雞翅佐水果沙拉，以及採用白松露醬熬煮的義大利野米，搭配現刨新鮮黑松露，最後由美福點心房主廚精心製作的甜點，為浪漫的饗宴譜下甜蜜的句點。活動期間凡消費GMT義法餐廳情人節套餐,每套加贈美福客房專用的Hermes沐浴禮盒一組。浪漫情人節饗宴，不論是精緻日式或高雅西式餐點；喜愛熱鬧過節的賓客，則可選擇餐點豐富精緻的彩匯自助餐廳，活動期間甜點區推出多款浪漫繽紛甜品為倆人的甜蜜加溫。

浪漫氛圍不間斷，在情人美饌後可至四樓的Cocoon池畔酒吧延續浪漫至午夜，或與好友們一起到酒吧歡聚過節，由來自美國加州的魔幻調酒師Skyey Chang，以琴酒、椰子糖漿以及百種草本植物釀造的蕁麻酒(Chartreuse)等材料，運用酒精燃燒的特性，在微妙的火燄下調配出情人節專屬特調-「邱比特之淚Cupid’s tear」，兼具視覺與味覺享受的主題特調，酸甜的口感，恰如情侶們的愛戀世界，點綴於杯緣的鮮紅草莓，象徵愛神邱比特所射中的愛戀之心，2月14日情人節當日點用特調，另贈送限量「法芙娜巧克力塔」乙個，並加贈甜蜜合影乙張。

品味美食，感受無限浪漫，台北美福大飯店情人節餐飲及住宿專案，讓有情人攜伴共享，好友們歡聚過節!