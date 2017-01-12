amba西門町「吃吧」喜迎春 農曆春節buffet六連發

歡聚團圓賀新年，一整年的好采頭就從意舍酒店揭開序幕! amba台北西門町意舍酒店吃吧2017年1月27日推出除夕夜圍爐自助饗宴，每位新台幣1,380元，品嚐年節最應景的中式料理之外，還有無限供應西式排餐、異國料理與甜點飲料，提供您更多元的菜色選擇, 包括:台式佛跳牆、現切爐烤牛排、蝦兵蟹將海底總動員、可樂元寶蹄、現切蒜香鹽烤豬肋排等等。

此外，吃吧將於2017年1月28日(農曆初一)至2017年2月1日(農曆初五)連續五天供應自助沙拉吧，凡單點主餐加價新台幣380元即可享沙拉吧，再享用餐九折優惠。讓您輕鬆享用年味十足的各式佳餚，滿足家中每個挑剔的味蕾。除夕之夜 溫馨圍爐自助饗宴

主廚精心設計各式喜氣開運年菜，包含象徵招財進寶、萬事可樂的可樂元寶蹄、大吉大利的金磚好彩頭、年年有餘的豆鼓清蒸海上鮮等。還有工法繁複，慢火細煨的佛跳牆，以及色香味濃的蠔皇蔥燒海參扣蹄筋等開運美饌。當晚將推出喜迎財神贈好禮互動遊戲，奬項豐富包含精選紅酒等超值開運好禮，讓您與親友共度喜氣洋洋、熱鬧歡騰的除夕團圓夜！

初一到初五 吃吧賀歲聞雞起舞

自初一至初五，除單點菜單之外，主餐加新台幣380元即可享沙拉吧，再享用餐九折優惠。除了滿盆的新鮮蔬果、尚青海鮮、風味肉品之外，吃吧自助餐特別加入了恭喜發財的發糕、招財進寶的八寶糯米飯、步步高升的紅豆年糕，還有金黃蘿蔔糕、桂圓紅棗銀耳甜湯、長年菜香菇雞湯與竹笙香菇彩頭排骨湯等各式如意年菜精選，讓您心滿意足迎新春，雞年好運大富貴。