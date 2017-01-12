台北松山意舍酒店 寒假超值優惠專案

歡樂的寒假假期來了，全家一起出遊用餐的開心時刻，台北松山意舍酒店17樓Que餐廳貼心推出『寒假超值優惠專案』，從2017/1/14至2/28期間，一次推出兩個超值專案，每逢週六、日早午餐一位大人可帶一位12歲(含)以下兒童，兒童憑身份證可享早午餐自助餐檯吧免費，每桌最多可享兩位兒童免費 ; 每日晚餐超好康優惠，凡人數12人(含)以內享用晚餐即可享四人同行一人免費。

一系列超值划算的寒假優惠專案，心動不如馬上行動!週末自助早午餐兒童優惠 附設兒童視聽遊戲室歡樂寒假是全家一起出遊用餐的好時光，2017/1/14至2/28期間大朋友帶小朋友到台北松山意舎酒店享用豐盛精緻的週末早午餐，即可享一位大人帶一位12歲(含)以下兒童，兒童憑身份證可享早午餐自助餐檯吧免費，每桌最多可享兩位兒童免費，週末早午餐成人每位780元起，讓您可以盡情享用美食到下午四點，全家共享假日悠閒時光。早午餐提供班尼克蛋、煙燻鮭魚布切達、麵包布丁、法式土司、現煎現做鬆餅等許多美味的早午餐菜色。煙燻鮭魚精緻美味，蝦卵做點綴，口感多層次的班尼狄克蛋，滑嫩的口感，是最經典的一道早午餐料理。重點是還有現煎現做的不同樣式鬆餅，熱騰騰剛出爐，一早就溫暖您的胃，新推出的起士披薩吐司、迷你法式鹹派等一道道經典又豐富的自助早午餐點，讓大人和小朋友們可以慢慢消磨時光享用美食到下午四點，而Que餐廳整體用餐環境明亮簡約，舒適宜人的開放式空間，輕鬆享受美食之餘，還可以欣賞基隆河河岸美景，度過一個悠閒自在的週末時光。

Que餐廳最貼心的是還有附設兒童視聽遊戲室，裡面邊播放小朋友最愛的卡通影片，以及不少遊戲設備像可愛兒童餐具、可愛質感廚房拌家家酒、小型手足球檯、小帳篷等等，寬敞的空間可讓小朋友們在裡面盡情嬉戲，小孩子們玩得盡興吃得開心，爸媽也可以輕鬆享用精緻早午餐，度過一個悠閒的假日早午餐時光。

原木燒烤搭配嚴選天然食材 晚餐四人同行一人免費Que餐廳在2017/1/14至2/28晚餐期間推出超好康優惠，12人(含)以內享用晚餐即可享四人同行一人免費，適合聚餐的好選擇。可呼朋引伴或攜家帶眷一起來享用美味的原木燒烤料理，上好食材烹調出精緻美味，利用原木柴燒之後散發出的甘甜木香味，讓食物帶有原始燒烤的煙燻香氣，精選美國安格斯黑牛肋眼牛排、老饕、紐約克、紐西蘭菲力等，以及台灣精選極品豬里肌、紐西蘭小羔羊，海鮮類青衣魚搭配干貝、波士頓龍蝦等等，多種優質肉品及新鮮海鮮可供選擇，經主廚掌控火候燒烤過後，肉質軟嫩多汁，帶有迷人的煙燻香氣，讓您邊享用燒烤美食邊與家人朋友們開心歡聚。快趁著2017/1/14-2/28『寒假超值優惠專案』期間，到台北松山意舍酒店享用週末早午餐以及超值優惠晚餐，共享美好的寒假悠閒時光。