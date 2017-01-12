肝癌栓塞療法納入健保給付 為病患省下2.4萬

（台灣英文新聞／台北綜合報導）衛生福利部中央健康保險署表示，用於肝癌栓塞療法所採用的「肝動脈導管」，自106年1月1日起納入給付，患者可節省2萬4000元的支出，預估每年約有600位病患受惠。

健保署指出，肝癌位居國人十大癌症死因第2名，每年約有8千多人被奪去性命；肝癌的治療方式，其中以手術切除被認為是優先考慮項目，其他則有經導管栓塞療法、局部酒精注射、電燒療法、冷凍療法、放射治療、化學治療、標靶治療等。

至於經導管栓塞療法，主要的適應症是某些不適合接受手術的病人，或因伴隨肝硬化及肝功能不佳、雙側肝臟多顆腫瘤、腫瘤太大或手術後復發性肝癌等因素，臨床便可選擇「經導管肝動脈栓塞療法」，透過裝置肝動脈導管，將化療藥物經由皮下注射座(Port-A)輸送到肝臟的腫瘤部位，達到殺死癌細胞的目的。

這種治療方式的特色在於局部及重複施打藥物，在病灶處達到藥物最高濃度但其他部位濃度卻很小，可大幅降低副作用，且不傷害到身體其他器官組織的優點，進而提升肝癌治療的效果。

健保署表示，為了讓醫師在臨床治療上有更多選擇，在召開藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議後，同意在106年1月1日起將「肝動脈導管」納入健保給付，一條導管支付價格為2萬4000元。

依據專家預估，每年約有600人次受惠，費用支出約1,440萬元。健保署指出，未來仍會持續將具有臨床實證效益的新功能特材納入健保，以減輕病患的經濟負擔。