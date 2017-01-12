從小身處二手菸環境 將提高日後的流產率

（台灣英文新聞／綜合外電報導）長期暴露在二手菸的環境會提高各種疾病的風險，例如肺癌、心臟病和中風等，另外對懷孕婦女來說，日後產下的胎兒也易有體重過輕的問題，而根據路透社最新報導，一份針對中國地區的研究發現，從不吸菸的女性，若從小就身處在二手菸的環境，長大後流產的機率也較高。

路透社報導，中國科學家表示，該實驗的研究對象為2萬位年齡超過50歲的中國女性，其中有57%的女性從小暴露在二手菸環境。實驗將他們分為兩組，一組為不吸菸的女性，從小的生長環境中也無抽菸者，另一組為從小與超過兩位以上的吸菸者共同生活。

結果發現，身邊有吸菸者的女性長大後流產的機率高出了20%。此外，若從兒時起每週暴露在二手菸環境超過五次，長大後的流產率也高出14%。假若生活環境中只有一位吸菸者，或者一週內暴露在二手菸環境少於五次，則不會提高流產率。

據中國《新華社》報導，截至2016年11月，中國僅有近20個城市制定公共場所禁菸法規，當局指出，日後將會把範圍擴大至全國，相關的禁令原本預計在2016年底前公布。因此研究團隊認為該研究結果有助於推動全國禁菸政策。

不過研究團隊也補充說明，這些實驗對象他們是靠著兒時依稀的記憶來回憶身邊是否有吸菸者，另外研究的影響因素也沒考量他們懷孕和流產的年紀，或者懷孕期間是否也身處二手菸環境。

該研究發表於《菸草控制雜誌》（the journal Tobacco Control），研究團隊的成員則來自中國人民解放軍總醫院（Chinese PLA General Hospital ）。