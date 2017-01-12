〈時評〉張憲義與林毅夫的對比

本月9日，1988年叛逃美國的前中科院核研所副所長張憲義，透過越洋視訊，首度公開談論他29年前的叛逃行為（他自認是「離職出走」，不是「叛逃」），掀起一陣輿論漣漪，但與林毅夫叛逃行為造成的輿論波瀾相比，張憲義帶來的漣漪小得多。

如果以兩人叛逃的影響做對比，林毅夫應該自覺不公平。林毅夫1979年敵前叛逃，從金門泳渡中國大陸，雖然此舉對他直屬長官的升遷造成一定影響，也對金門防務重整造成一定的紊亂，但都不算大事。

張憲義判逃對台灣的影響大得多。從1971年退出聯合國開始，到1979年台美斷交，以及之後的許多年歲月，「風雨飄搖」一直是台灣命運的主旋律，在當時的氛圍下，發展核子武器，對中共造成一定嚇阻，維繫台灣國家安全，是許多人努力的方向，但這樣的努力，在1988年張憲義叛逃之後軋然而止。

即便如此，林毅夫在台灣輿論中的惡劣形象遠遠高過張憲義。對張憲義叛逃的追訴期限已過，但對林毅夫，台灣軍方堅持「叛逃行為仍在繼續」，因此沒有期限的問題。也就是說，林毅夫一旦回到台灣，一下飛機就會遭到逮捕。

這種差別待遇，個人認為，原因之一是兩人目前的現狀，林毅夫在大陸出任要職，不時唱旺大陸經濟，張憲義則已經是一個不問世事、經常關心著台灣的退休老人。雖然這也是對林毅夫不盡公平的地方，他在大陸出任要職，主要出於他自己的努力，和他的台灣背景及叛逃「資歷」無關，但沒辦法，叛逃者還過著好生活，並繼續支持著敵方，總讓人難以氣消。

其次，林毅夫投身的對象是中國、張憲義投身的對象是美國，前者是敵人、後者是朋友，前者直接對台灣構成威脅，後者是台灣主要的支持力量，當然不可同日而語。

第三點則更重要，林毅夫看好中國、嚮往統一，在台灣最風雨飄搖的時刻選擇背離台灣，是明明白白的投敵，而張憲義的叛逃，則還帶有一些模糊性。

主要的模糊性，即擁有核武究竟對台灣是利、是害？根據國民黨黨國大老王世杰的日記，早年政府內部對於是否發展核武仍舉棋未定，軍方熱切，但其他政府部門則持保留態度。後來，應該是在蔣經國拍板的情況下，終於走向秘密研發核武的道路。

張憲義的叛逃堵塞了這條台灣安全保障選項，對此，李登輝主政時期的國安會諮詢委員張榮豐批評說，張憲義的叛逃，使台灣迄今缺乏嚇阻性的國防力量。但扁朝的國安會副秘書長張旭成則認為，台灣地方太小，發展核武反而容易招致中國攻擊。言下之意，張憲義的叛逃反而幫了大忙。

但這些是後見之明，如果回到當時的時空，張憲義以一個上校軍官的身分，卻做了一個三軍統帥的決定，自然引起批評。其次，張憲義以一個中華民國軍官、台灣發展核武關鍵人物的身分，卻與美國中央情報局接觸，難脫「背叛」之名。

在29年蟄伏期間，張憲義發展出很多解釋，但始終無法自圓其說，「叛逃」兩字，他已經擺脫不去。但與林毅夫的台灣輿論觀感及軍方死咬不放相較，張憲義已屬萬幸。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）