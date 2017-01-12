〈時評〉詹啟賢被洪秀柱打到爛？





延攬詹啟賢出任國民黨首席副主席，是洪秀柱上任黨主席後，被公認打的一張好牌，但如今好牌打到爛，在詹啟賢決定求去後，勢必雪上加霜，直接衝擊到洪秀柱連任之路。



洪秀柱在政壇上有小辣椒之稱，然而，在她擔任黨主席之後，雖然沒有再口出惡言，但仍不改習性，會習慣「酸」別人一下，無法展現大器，所謂個性決定一切，洪秀柱的言行，間接決定她在政壇上的高度。



前陣子，國民黨為了黨主席是否提前選舉，以及黃復興黨部併選案，黨內人馬鬧得不可開交，甚至在中常上，直接上演空城記，隔了一周，好不容易中常委出席開會，也通過黨主席提前改選案，洪秀柱雖然道了歉，卻是令黨內更失望。



當下，洪秀柱對著要她請辭的國民黨總召廖國棟說，「你要小心開金口，之前蔡英文還未當選，就稱她為總統，結果小英真的當選了，現在要我下台，搞不好我就真的要下台了。」



此話一出，結果令在場人士一陣尷尬，沒人會想到，洪秀柱主導議事結果後，竟不思和解，還乘勝追擊，要給廖國棟難看。不僅如此，洪秀柱還重話提醒要告上法院的姚江臨說，「黨內的事在黨內談，不要什麼都法庭見。」



至於詹啟賢這次決定請辭的原因，雖未對外說明，但明顯是與黨產有關。因為若是未獲得洪秀柱的授意，詹啟賢怎可能私下與黨產會主委顧立雄接觸，更不可能出現行政契約的內容。



不過，行政契約沒簽成，到最後，洪秀柱甚至撇清關係，彷若變成詹啟賢擅自與黨產會私通，一切過錯反而落到詹啟賢身上，成為黨內千夫所指的對象。



詹啟賢有苦難言，只能以行動明志，但詹啟賢還算是位厚道的人，只強調自己完成階段性任務求去，沒有說出任何內幕；只是，這樣的善意，黨內的種種善意，洪秀柱感受到了嗎？



（作者李平華，資深媒體人）