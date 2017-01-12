總統抵瓜地馬拉 重申踏實外交決心

（台灣英文新聞/台北報導）總統蔡英文「英捷專案」於12日凌晨抵達瓜地馬拉，並即前往國立文化宮，由瓜國總統莫拉雷斯(Jimmy Morales)、副總統卡培拉（Jafeth Cabrera）及外長摩拉雷斯等人以軍禮儀式歡迎總統訪團。

蔡總統表示，這次出訪瓜國，希望能達成3個主要目標，包括加強觀光合作、提升雙方國會交流、提升經貿交流，創造互利商機。

蔡總統與莫拉雷斯進行兩國元首雙邊會談後，召開元首記者會，兩國元首並互贈勛章；莫拉萊斯贈蔡總統「元首國鳥勳章」，蔡總統則贈莫拉萊斯「采玉大勳章」，期盼持續深化兩國邦誼與合作關係。

蔡總統致詞時表示，與莫拉雷斯總統的會談中，重申台灣推動「踏實外交」的決心，希望透過更多的對話，找到更多雙邊合作的契機，建立互惠互助的實質關係，讓台灣跟瓜地馬拉的邦誼，能夠更穩固長久。

蔡總統也對瓜地馬拉對於台灣積極參與國際事務的支持表示感謝，台灣和瓜地馬拉的邦誼，到今天已經超過80年，雙方合作關係始終非常密切。

蔡總統回答媒體提問時表示，此次造訪瓜國有3個目標，首先，瓜國有豐富的觀光資源，訪問團將赴世界知名的安地瓜古城實地見證，未來將運用台灣相關發展經驗跟瓜國合作，推動觀光產業，並鼓勵國人踴躍來瓜國旅遊，體驗瓜國的文化。

其次，蔡總統指出，這次有很多立委隨團，希望趁此機會，除了到國會演講，也能安排兩國議員會晤交流，未來提升雙方在國會方面交流互動。

在提升經貿交流方面，她說，訪問團中有國營企業及台灣優勢產業的企業領袖，將深入了解瓜國的利基，希望能創造互利的商機。

另外，蔡總統說，值得一提的是，瓜國是優良咖啡產地，在政府號召之下，國內幾家重要咖啡業者將組考察團來瓜國，希望國人品嘗到瓜地馬拉迷人的咖啡滋味。

她強調，希望透過各種交流互動，強化兩國政府及人民的連結，在醫療、公共衛生、教育、基礎建設等議題則會積極與瓜國政府討論，也期待這些合作計畫能對瓜國發展有所助益，也對台灣有助益。