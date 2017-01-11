開心出遊不掃興 預防暈車好撇步報給你知

（台灣英文新聞／台北綜合報導）寒假和農曆新年期間正值國人旅遊旺季，旅途中難免會有暈車或暈船等症狀。為了改善暈眩症狀，食品藥物管理署提出幾點建議，希望民眾開心出遊不掃興。

根據高雄醫學大學附設中和紀念醫院衛教資料表示，坐車、搭船或是搭飛機引起的頭暈現象，醫學上稱為「動暈症(motion sickness)」。發生的原因，乃因速度改變、擺動、旋轉或顛簸，使大腦對外在環境的預期與感官接受的訊息不同，內耳受到刺激，出現前庭功能紊亂，就產生暈車了。

暈車的症狀，包括：反胃、冒冷汗、噁心或嘔吐等。至於還不會說話的嬰幼兒，則可從孩子異常的動作觀察出，例如：哭鬧、舞動手腳、緊抓著人不鬆手、臉色發白、嘔吐等。

食藥署提醒，民眾出遊前應注意睡眠充足及飲食清淡，容易暈車的人最好坐在前座，並保持車內空氣流通，且盡量不要在搖晃顛簸的車上或船上閱讀、使用手機，此時可與別人聊天、唱歌轉移自身注意力，藉此降低發生暈眩症狀。容易暈車者，可以服用預防暈車的藥物，並謹記以下正確使用方式：

1. 應遵循藥品仿單（說明書）使用，切勿過量使用:。

2. 慢性病病患、兒童及孕婦，勿自行購買服用。

3. 服用暈車藥不宜駕駛或操作危險器械。

4. 小心藥品併用，例如感冒藥、鎮靜劑或安眠藥等。