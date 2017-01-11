寵物死 飼主自責到罹患「病態性哀慟」 暴瘦10公斤

（台灣英文新聞／台北綜合報導）根據行政院農委會2015年最新統計，全台家犬貓數量高達230萬隻，也就是平均每10個台灣民眾，就擁有一隻愛犬或愛貓，對許多飼主來說他們不再是寵物更像是陪伴你的家人。精神科診所院長楊聰財醫師提醒，飼主與寵物的親密關係及依賴性愈來愈深，導致寵物過世後，飼主罹患「病態性哀慟」，甚至會造成飼主自殺或心理危機，值得社會大眾重視寵物死亡的課題。

楊聰財醫師說，日前他收治一名年約35歲的男性患者，因飼養多年的柴犬出車禍全身癱瘓，不得已之下決定將其安樂死。事後男子常無故情緒低落、不自主哭泣，總是待在家看著愛犬生前拍攝的照片。接著出現失眠、食慾不振等症狀，談及安樂死話題便焦慮憤怒，自認是害死愛犬的劊子手，甚至有試圖自殺的意念，整個人暴瘦十公斤、神情憔悴不堪，經確診後為「病態性哀慟」（Pathological grief）合併發生創傷後壓力症（Posttraumatic stress disorder, PTSD）。

楊聰財醫師解釋，愛寵過世的變動事件對飼主所造成的壓力指數（Life change unit, LCU）高達63分甚至100分，等級如同親密家族成員或配偶死亡，因此會出現哀慟反應（Grief reaction）。

一般哀慟反應只要在身邊親友傾聽陪伴、同理支持下，正向面對事實後，大多都能順利度過；但若合併患有PTSD的患者，通常會逃避與創傷有關的刺激，阻礙了哀慟中哀悼過程的進行，無法適應失落後的新環境而使身心失調。

楊聰財醫師提醒，適當的哀慟反應有助於生者重整與死者的關係，發展出新的角色和自我概念後，能順利從傷痛中走出面對新人生；相反地，如果表現出病態、不正常的哀慟反應，或症狀持續時間太久，都可能引發嚴重的憂鬱症、創傷後壓力症，更難從喪寵之痛走出，應儘早向專業醫師求助。