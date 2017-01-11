多數的母乳和配方奶寶寶 體內維生素D皆不足

（台灣英文新聞／綜合外電報導）美國的新研究發現，許多新生兒維生素D攝取量不足，原因在於父母沒有額外餵食寶寶維生素D滴劑。

根據研究顯示，母親若能持續哺育全母乳至少到寶寶6個月大，可有效降低寶寶耳朵、呼吸道感染、嬰兒猝死症、過敏和兒童期肥胖和糖尿病的機率。

但新研究發現，不管是全母乳或搭嬰兒配方奶來哺育寶寶，都無法供應寶寶每日所需的足量維生素D。美國兒科學會表示，寶寶體內若維生素D不足，即使吃了許多含鈣食物，身體也無法吸收利用，而3歲以內嬰幼兒的維生素D適宜攝入量為每日400 IU。

醫師建議，為了讓寶寶能擁有良好的骨本以因應生長發育，父母應該每日餵食寶寶含量400 IU的維生素D滴劑，或者母乳媽媽每日應攝取4000到6000 IU的維生素D。

該研究對象包含了184餵母乳媽媽，其中有44位是母乳搭嬰兒配方奶來哺育寶寶。結果發現有55%的媽媽會額外餵食寶寶維生素D滴劑，但只有42%的媽媽有餵到足量的400 IU維生素D。

大部分的媽媽們表示，他們認為母乳就是上天賜與給寶寶最營養的食物，不知道原來母乳和嬰兒配方奶無法供應寶寶足量的維生素D，另外，不少媽媽也反應小兒科醫師也從沒提醒過他們。

若長時間和嚴重缺乏維生素D可導致保寶罹患佝僂病、軟骨症、或因低血鈣和心臟供血不足引起的癲癇。一般來說，大人缺乏維生素D可藉由日曬來補充，但嬰幼兒的皮膚嬌嫩，過量曝曬易致癌，因此除了飲食外，只能藉由補充維生素D滴劑。

研究人員補充表示，該研究對象是針對白人母親，因此研究結果可能不適用於其他種族，然而該結果則突顯出，該好好教育新手爸媽們，關於維生素D和寶寶發育的重要性。