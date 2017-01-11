企業要彈性工時配套 林全：應尊重修法

（中央社記者陳政偉台北11日電）一例一休爭議持續，行政院長林全今天出席工商團體活動表示，政府注意到企業界抱怨，但彈性工時是過去國民黨執政修勞基法配套措施，並未在這次修法中討論，應尊重結果。

面對一例一休上路造成產業衝擊，企業界多所抱怨，行政院長林全今天出席「行政院長與中小企業下午茶敘」前指出，任何一個政策推動都有目的，一例一休就是勞基法修法，是為了讓勞工朋友有比較多的休息時間、減少工作時間。

他說，假如勞工要超過一定工時，必須要有較高的加班費，目的是希望改善勞工條件，這也是修法目的，對企業來說，當然會造成本增加的問題及影響。

林全表示，了解企業界的抱怨，一個新法上路當然會有一些需要磨合，且現在是大規模的修法，過去也不常見。

林全強調，磨合過程中，當然會有些狀況；政府在輔導期限內，會把企業界所面臨問題做通盤整理，能解釋的部分儘量解釋，讓運作順利。

近日有工商團體呼籲要放寬彈性工時，全國工業總會理事長許勝雄稍早受訪才說過，46小時為每月加班工時上限，對企業、勞工朋友都是雙輸，不懂為什麼政府要堅持。

林全解釋，彈性工時是在國民黨執政時，修勞基法把工時從雙週84改為單週40的配套協議，不過這協議當時沒有辦法完成。

林全認為，政府已經注意到這次修法後，有很多企業界仍然提到這項問題。他表示，確實是有企業界在他和總統面前提到過。

不過，他強調，當時已經清楚說明，政府瞭解企業想法，但勞基法修法還是要考量勞工權益。如果企業界認為彈性工時是對勞工是好的、是雙贏的話，那政府也要聽到勞工聲音才是。

林全指出，政府樂意聽各界意見，但這次勞基法修改過程，並沒有拿來討論，所以還是要尊重目前修法結果。1060111