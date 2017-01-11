全球景氣穩步復甦 布局高收益債券正是時候

在景氣復甦、能源價格走高等利多帶動下，高收益債券表現不俗，2016年度美國及歐洲高收益債指數分別上漲17.49%及5.91%。富邦策略高收益債券基金經理人許忠成表示，高收益債券與景氣連動性高，是景氣復甦循環中最適合投資的債券種類，考量FED升息透露美國經濟穩步復甦的訊號，輔以市場對川普新政的期待，此時買入美國市場比重較高的全球高收益債券基金，應是相對有利的投資選擇。

許忠成指出，統計2016年已開發市場中主要債券指數價格表現，美國高收益債指數上漲17.49%，表現遠優於美國投資等級公司債指數的5.96%及歐洲高收益債券指數的5.91%。近期美國經濟數據屢報佳音，足以顯示景氣復甦跡象明顯。根據美國ISM公布最新數據顯示，2016年12月製造業PMI自11月的53.2升至54.7，優於市場預期值53.5，且創2014年12月以來新高;同期消費者信心指數從109.4升至113.7，不僅遠高於市場預期值108.5，更創下自2001年8月份以來的最高水準。經濟數據報喜，加上市場對川普減稅及經濟刺激方案的期待，預期高收益債券將可受惠此一利多。

此外，能源價格回穩也為高收債市場再添利多，國際能源署（IEA）上修原油需求，輔以OPEC減產決議，需求增加、供給減少，市場預期原油供需可望逐步達到均衡狀態。許忠成說，2017上半年國際油價溫和看漲，上看每桶55~65美元，油價正面樂觀將有助高收益債券整體違約率進一步下降。回顧2016上半年高收債違約率攀升最主要源自於能源債的違約，預期今年在原油供需恢復均衡、油價反彈下，可有效改善能源債發行人的營運現金流量，使能源債反彈機率升高，激勵高收債價格進一步走升。