平成時代結束 日本天皇預計2019年退位

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 日本產經新聞社今(11)日報導，日本政府目前正在尋找一個合適的方法，讓明仁天皇於2019年元旦順利退位，將皇位交接給皇太子德仁親王。

高齡83歲的明仁天皇，去年8月時就曾發表談話表達退位意願。他提到，自己年過80歲，近幾年在體力上越來越力不從心。在為了國家、人民、及其他皇室成員著想的前提下，天皇自認目前的身體狀況實難以履行「全心全意做為一個國家象徵」的責任，希望日本民眾能夠理解。

明仁天皇曾接受心臟手術，並且一直在進行攝護腺癌治療。他在去年的談話提及，「二戰終戰70年的里程碑已經過去，再兩年，我們將迎來平成30年。」暗示著2018年隨著即位滿30週年，會是適當的退位時間點。

日本政府針對天皇的退位問題，組成了專家會議持續討論。儘管在日本歷史中確實有多位天皇生前退位的先例，但當今規範皇位繼承、婚姻等皇室制度的《皇室典範》於1945年依日本國憲法制定，卻沒有「生前退位」的相關規定。

依照《皇室典範》，皇嗣繼承的唯一前提是天皇駕崩，確立了天皇是終身職，不得於在位時放棄皇位。意味著，若要按照天皇的意願在生前退位，日本國會便需討論修訂特別法適用明仁天皇的情況，或直接修訂《皇室典範》，加入退位相關條文，一舉解決日後可能會面臨的同樣情況。

產經新聞指出，國會預計在今年1月20日開議後討論退位問題，至少需時一年完成天皇退位後的儀式、稱號、權限、居所等相關立法，專家會議會在今年三月底提報完整的規劃。

根據日本NHK電視台去年發布的民調，超過8成民眾支持天皇生前退位的決定，但也有媒體認為要在2018年完成過於倉促。

由於天皇退位代表「平成時代」的結束，以及新年號的開啟，若在年中進行會對國民生活造成重大影響。產經新聞報導，目前最可能的時間點將落在2019年的年初，屆時將舉行天皇繼承三神器（八咫鏡、天叢雲劍、八尺瓊勾玉）的「劍璽繼承儀式」，以及行政、立法、司法三權之首覲見天皇的「朝見儀式」，確切的時間待內閣、皇室會議後決定。