「民國」風潮正流行　北京唯一繁體字私塾來自台灣

（台灣英文新聞 藝文組／台北報導）中國大陸近年吹起一股「民國風」，學繁體字成為一件很時尚的事。中央社報導，北京有一家名為「繁體字」的咖啡館，是整個城市中唯一教繁體字的私塾，老闆娘則來自台灣，因為本身對於文字的熱愛，感染了當地許多民眾。

走進北京胡同巷弄內，這家外表不起眼的咖啡館就隱身在其中。門外掛著簡單的「繁體字」招牌，乍看之下，和周遭充斥簡體字的路牌似乎格格不入，卻也透露出這家店與眾不同的氛圍。一走進店內，就可以感受到濃濃的書香氣息，店內擺放大量的繁體書籍，還有仿小學國語作業簿設計的臨摹本，讓人處處感受到台灣味。

老闆娘李雪莉從文化大學中文系畢業，2002年來到北京，在北京生活了超過10年，她表示，自己教繁體字不是為了趕風潮，「只是想讓更多人體會漢字的美」。

她說，自己在讀簡體字的小說時很難被感動，或許是因簡體字無法呈現出一些文字背後真正的意思，許多簡體字的涵義也較容易讓人混淆。例如「我的頭髮燒了」。如果用簡體字表達，「髮」變成了「發」，就會讓人無法分辨到底是「我的頭『發燒』了」還是「我的『頭髮』燒了」。

李雪莉不只教客人怎麼寫繁體字，週末甚至還開設私塾班，讓學生認識漢字的演變與部首的含意。她強調，教繁體字並不是有什麼對中華文化的使命感，單純是基於對文字的喜愛才開課。

參與繁體字課程的學生來歷都不同，學中醫的李小姐，是因為許多研究文獻都用繁體字書寫，才報名學習繁體字。她表示，現在更能掌握文字的邏輯性。龐先生則認為，中國文字不斷在演變，繁體與簡體字之間其實是相互傳承的關係，並沒有優劣之分。

就連李雪莉也認為，應該要跳脫繁體與簡體字高低優劣的爭論，才能真正感受到文字之美。「當你去研究其中演變上的差異時，我覺得那才是一個趣味。」也因為李雪莉對於文字的熱忱，漸漸改變很多顧客的想法，一開始有些客人並不願意接觸，但現在卻有愈來愈多人會主動推開店門大喊「我們又來寫字了」，而不是說要來喝咖啡。

「把你喜歡的事，做成別人喜歡的樣子。」這是李雪莉經營繁體字咖啡館的初衷，而從顧客和學生的反應看來，她對文字那份純粹的愛，也正在北京漸漸散播開來。