國泰商旅和逸飯店COZZI焙感心意禮盒 送禮送和逸 最合您心意

一整年中對華人最重要的農曆新年即將到來，親朋好友齊聚，一同團圓圍爐，與親友話家常的同時若再搭配各式美味零嘴糕點，可稱一大快事！國泰商旅旗下HOTEL COZZI和逸飯店一次推出三款COZZI和逸‧焙感心意禮盒，即日起為貴賓誠摯獻上鳳梨合意酥、星級檸檬蛋糕及繽紛馬卡龍等三種類型不同的禮盒選擇，每款皆由點心房師傅親手自製，搭配旗下全品牌共七個銷售點。

和逸‧焙感心意禮盒用飯店職人手作溫度帶您細細品味生活中的小確幸時光，以具質感的設計包裝卻又平實的價格體貼您的荷包，絕對是年節拜訪親戚朋友的伴手禮首選。

如太陽般金黃色澤的鳳梨合意酥，嚴選台灣彰化八卦山鳳梨：以古法手技將鳳梨餡慢火熬煉，酸甜回甘內餡，搭配奶香味十足酥皮，嚐起來質地細緻滑順，並吃得到鳳梨纖維，輕啜一口芬芳的中式茶品，這是屬於東方的時光。

星級檸檬蛋糕：口感綿密彈潤的蛋糕體，頂層淋覆著如夢幻白雪般的白巧克力，呈現微微金黃色的迷人色澤，咬下口感由清脆而軟彈，滋味由酸澀至香甜，何妨再談一場戀愛吧！

色彩繽紛的馬卡龍：一直是最吸引目光的下午茶點，義式薄脆杏仁蛋白小圓餅夾入各式風味的內餡，如少女蓬裙般的餅身，令多少人拜倒裙下。

狂愛甜食，不也是高雅時尚生活的一種方式，一口點心一口茶，豐富親朋好友間談天說笑的下午時光。春節假期時就用精緻卻平實的禮盒拜訪親戚朋友，用高雅美味擄獲他們的心！