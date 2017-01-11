農曆新年出國哪玩？ 這10個地點最受台人歡迎

（台灣英文新聞 生活組／綜合報導）規劃好過年去哪裏嗎？出國旅行還是國內走一走？Skyscanner公布10個新年期間最受台灣旅客歡迎的外國城市，若與父母同行，建議前往東京、大阪、首爾或香港等交通網路和景點密集的地區為佳。

全球旅遊搜尋引擎Skyscanner透過大數據分析周三公布2017農曆新年台灣旅客出國旅遊報告，同時也分析了10個農曆新年期間最受台灣旅客歡迎目的地的旅遊特性，讓旅客在規劃新年行程時做為參考依據。

Skyscanner發現台灣民眾今年農曆新年出國的時間分成兩階段，最主要集中在除夕前一天到初一，而第二波高峰則落在初五。

農曆新年期間最受台灣旅客歡迎的10個熱門旅遊目的地，都在台灣鄰近區域，分別為東京、大阪、曼谷、首爾、沖繩、香港、札幌、新加坡、福岡、名古屋，顯示今年農曆新年假期雖然長，但考量到過年團圓習俗等因素，短程旅行比較受到台灣旅客青睞，而日本依然占了相當大的比例。

另外，報告指出，依出遊對象的不同，地點與行程往往要做不同的考量。若與父母或長輩同行時，他們大多數在意的是參與感，而非景點的多寡，所以行程安排上不宜太過緊密，Skyscanner建議，可以前往東京、大阪、首爾，或是香港等交通路網以及景點相對密集的地區。

如果是帶小孩同行，則需要注意小朋友的體力，而且不同年齡會有是否可以自己打理的問題，所以在行程安排需要準備更多的緩衝時間，也盡量不要選擇遠途的景點，有些地方因為人多或是有古蹟，要留意小朋友走失以及使用嬰兒車的便利性，Skyscanner推薦帶小朋友前往沖繩、新加坡、福岡、名古屋、大阪環球影城，以及東京迪士尼樂園。

與情侶同行或是單獨旅行，機動性都高，如果是單獨旅行，最需要注意的就是安全，即使是大城市，也要盡量避免在晚上前往人少的地區或是接受陌生人的搭訕。若是與情侶同行，則需要注意景點的挑選最好是兩人都同意的地方，或者是將兩人各別想去的地點都安排進去，充滿北國風情的札幌時計台或北海道大學的銀杏大道，以及曼谷Red Sky高空夜景等都是不錯的選擇。

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