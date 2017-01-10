農曆年節大魚大肉　小心急性牙痛找上你

（台灣英文新聞／台北報導）每年年底起就是民眾大飽口福之時，從耶誕節、跨年、尾牙季，緊接著又是農曆春節和春酒，大吃大喝了將近兩個月，小心急性牙痛找上門。Dr. Wells維育牙醫診所副院長郭家群醫師表示，根據門診經驗，每年年底因急性牙痛求診人數至少暴增3成，主因是年底到年初的聚會中免不了大魚大肉加上飲料，口腔清潔次數永遠追不上進食速度，口腔長時間處於酸性又疏於清潔，導致就醫前三大症狀：齲齒、牙齒崩裂與牙周病問題叢生。

郭家群醫師表示，所有食物進到口中後，都會經過發酵影響口腔中的酸鹼值，造成牙齒的酸蝕，進而增加蛀牙及牙周病問題發生率，且經常飲用果汁、汽水、酸乳酪、紅酒、白酒等，牙齒表層的琺瑯質都易被酸蝕，再加上聚餐時間長，若民眾未及時清潔牙縫及刷牙，口腔長期處於酸性，造成蛀牙、牙齦發炎的機率會大大提升。郭醫師推薦在不方便刷牙時，如辦公室加班、抑或是長時間的聚會用餐，都可以藉由咀嚼無糖口香糖增強唾液分泌，有助中和口中酸性，也能幫助牙齒再礦化，讓牙齒更強健，大啖美食沒煩惱！

郭醫師表示，民眾若無法避免讓口腔長時間處於酸性環境，建議可在聚會空檔及吃完喝完之後嚼無糖口香糖增進唾液分泌（與靜止狀態比較，嚼無糖口香糖可以增加10倍唾液流量），中和口腔酸性、抑制牙菌斑等酸性物質的生成，提供更多修復被酸破壞的牙面所需之離子，並幫助清潔食物殘渣。除此之外，謹記天天「愛牙四守則」，每半年進行一次口腔檢查，早晚使用含氟牙膏刷牙、每天使用牙線（棒），以及吃完、喝完嚼無糖口香糖或使用含氟漱口水，就能時時守護牙齒健康。