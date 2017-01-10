老人膝關節沒顧好 竟恐演變成「失能」

（台灣英文新聞／台北綜合報導）造成老人失能的前四大疾病除了大家耳熟能詳的失智、中風和冠狀心臟病外，竟然也包含退化性膝關節炎。根據統計，台灣每10個70歲以上老年人，就有7個飽受退化性膝關節炎之苦，帶來疼痛與腿部關節活動的限制，嚴重者甚至無法行走、只能以輪椅代步。

85歲許老先生職業軍官退伍，身體相當硬朗，卻長年飽受膝痛所苦，前幾年不僅無法上下樓梯，走路開始出現「0形腿」，吃止痛藥也不見效。之後開始打玻尿酸稍有改善，但不到半年膝蓋又開始疼痛，後來接受「機器人手臂膝關節置換術」，兩周後就騎著單車趴趴走，甚至到澳洲爬山。

台北中山醫院骨科吳濬哲醫師表示，「退化性膝關節炎」是關節軟骨經過多年的使用，造成軟骨磨損、滑囊發炎及增生。超過九成患者會自行吃止痛藥，另外，有超過五成老人家誤以為補鈣可以改善退化性膝關節炎，吃一堆無效後才知道補鈣是用來預防骨質疏鬆症。更有許多退化性膝關節炎患者已痛到寸步難行，也不肯接受手術「傳統全人工膝關節置換術」，原是顧慮術後復原和危險性等問題。

所幸目前「機器人手臂膝關節置換術」藉由術前電腦斷層掃描，術中再由導航系統、機器人手臂、3D即時動態影像輔助，只針對部分磨損、壞損的關節做磨除，保留健康的骨頭、前後十字韌帶及本位感神經組織，大幅降低傷口周圍的肌肉及軟組織拉扯和破壞，加上手術傷口僅5到8公分，縮短傷口復原時間，大幅提升手術滿意度。

吳濬哲醫師提醒，老人家有好的膝蓋才能避免「失能」問題，除了減輕家人照顧的負擔外，老人家也才能好好「活動」，避免體重過重影響身體健康。家人應多注意老人家的膝關節問題，若有出現疼痛或無法行走症狀，應盡快協助就醫診斷，及早治療，讓老人家擁有健康的雙腳可以到處走走，好好享受晚年生活。