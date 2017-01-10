年節食品蜜餞類　遭驗出含防腐劑 漂白劑

（台灣英文新聞／台北綜合報導）對許多民眾來說，過年跟親友聚在一起就是要邊吃零食邊聊天，像是瓜子、蜜餞等醃漬類的零食最受民眾歡迎，而距離過年只剩下兩個禮拜時間，為保障消費者採購衛生安全，臺北市政府衛生局近日至便利商店、大賣場、傳統市場、休閒零食專賣店、迪化街商圈…等批發零售地點進行抽驗，總計抽驗蜜餞、脫水蔬果及醃漬食品共計97件，其中5件不符規定。

不符規定之產品分別是：1件「甘甜梅」檢出甜味劑糖精超標（來自新北市中和區業者）、1件「梨山粹脯」檢出防腐劑苯甲酸超標（來自新北市板橋區業者）、1件「酸菜」檢出防腐劑苯甲酸及漂白劑二氧化硫（來自嘉義縣業者）、1件「酸菜」檢出漂白劑二氧化硫超標（雲林縣業者）、1件「瓜仔脯」檢出甜味劑環己基(代)磺醯胺酸（來自新北市板橋區業者）。

臺北市衛生局表示「苯甲酸」俗稱安息香酸，為一種常用的食品防腐劑，添加至食品中可抑制微生物的生長，延長食品的保存期限。若長期食用添加過量防腐劑食品，對肝、腎功能造成影響。

漂白劑「二氧化硫」若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病的患者，食用含有超量亞硫酸鹽的食物，可能會產生不同程度之過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。

人工甜味劑「糖精」及「環己基(代)磺醯胺酸」食用過量，常引起口乾、胃酸過多，導致腸胃道不舒服的情況，其甜度約為等量蔗糖的30～60倍左右，可提供食品的甜味，可使用於蜜餞、瓜子、碳酸飲料、代糖錠劑、粉末及特殊營養食品等，不過民眾如果長期食用，易增加腎功能負擔，不宜過量食用。

提醒消費者選購蜜餞食品、脫水蔬果及醃漬等產品，應選擇包裝完整、標示清楚之食品較有保障，建議民眾勿過量食用，並搭配足量水分的攝取，多食當季新鮮蔬果，以維護健康。