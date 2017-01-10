中華電信105年12月份營業收入207.1億元

中華電信公司今（10日）公布105年12月及全年合併自結營收概況。105年度全年合併自結營業收入為2,300.1億元，與去年同期相較，減少0.8%；營業利益為480.6億元，減少4.6%；稅前淨利493.3億元，減少5.1%；歸屬於母公司業主淨利為400.3億元，較去年同期減少6.5%；累計每股盈餘5.16元，優於全年財測。中華電信表示，依據國際會計準則，於105年度認列之2G資產減損與轉投資華航普通股之減損共11.7億元，影響105年度每股盈餘約0.14元。

中華電信公司12月份合併自結營業收入為207.1億元，與去年同期相較，減少1.9%；營業成本及費用為173.2億元，較去年同期減少1.5%；營業利益為29.3億元，減少16.9%；稅前淨利為26.4億元，減少29.8%；歸屬於母公司業主之淨利為19.7億元，減少34.1%；每股盈餘為0.25元。

受惠於4G及行動上網客戶持續成長，帶動12月份行動加值營收較去年同期增加，惟行動語音營收及銷貨收入較去年同期減少，使得整體行動通信營收較去年同期下降。

12月份網際網路營收較去年同期成長。資通訊業務營收亦成長。寬頻接取營收則微幅下降。市內網路因被行動電話及VoIP取代，使得營收下降。

12月份合併營業成本及費用較去年同期減少，主要原因為網路互連費與行銷相關費用下降所致。

截至12月底止，光世代寬頻用戶數達348.4萬戶，60Mbps以上的客戶數174.4萬戶，其中，100Mbps以上客戶達117.1萬戶。在公司全員努力下，行動上網客戶持續成長，達685.4萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達52.7%。