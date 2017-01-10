2017台北國際書展大獎得主公布

2017年台北國際書展將於2月8日至13日展開，今(10)日文化部率先公布「2017台北國際書展大獎」小說類及非小說類6部得獎作品，以及首設編輯獎自製類及非自製類2組得獎團隊。

小說類包括馬家輝《龍頭鳳尾》（新經典文學）、蘇偉貞《旋轉門》（印刻文學）、黃錦樹《雨》（寶瓶文化）等3部作品；非小說類則有魏明毅《靜寂工人：碼頭的日與夜》（游擊文化）、林于凱《公門菜鳥飛》（網路與書）及劉克襄《虎地貓》（遠流出版）等3本作品；編輯獎自製類則由行人文化實驗室編輯團隊以《透明的記憶：感受日常玻璃的溫度》及《日曜日式散步者：風車詩社及其時代》獲獎，非自製類則由群學出版編輯劉鈐佑以《茶室交易》、《窮人的經濟學：如何終結貧窮》獲獎。

書展大獎創立於2008年，今年已邁入第10屆，其宗旨為鼓勵原創出版作品，致力於結合創作者及出版社共同倡導全民閱讀好書，本屆共有小說類95件、非小說類301件報名角逐，經過兩階段評選出各10本入圍書籍後，再選出各3本作品獲得書展大獎。

今年台北國際書展為了鼓勵出版幕後推手，首度增設「編輯獎」，並將參賽作品分為「自製」、「非自製」兩類。「自製」書指從發想、取材、選題、企畫皆為台灣原創之書籍；「非自製」書則指翻譯書籍。本屆計有自製類108件、非自製類49件報名，評選出各5組編輯團隊入圍，再各選出1組得獎編輯團隊。

文化部政務次長丁曉菁親自出席記者會，表示對出版社及創作者的支持與感謝，並提到寫作是相當辛苦且寂寞的工作，但其呈現的作品卻是我們生活的重要養分，希望大家可以行動支持，踴躍購買這些臺灣原創的優質好書。

今年書展大獎的得獎者具有華文創作跨地域的代表性，除臺灣作家外，還有香港及馬來西亞作家獲獎，小說類題材多元，創意更勝以往，呈現華文出版繽紛的風貌。而非小說類的得獎作品則從生活中較少人關注的題材取材，包括碼頭工人、基層公職人員及街貓，反映了現代對庶民生活的關注及對生命的書寫。而本屆除於書展大獎首設編輯獎，鼓勵出版幕後的重要推手，更於書展期間以編輯力為主軸，規劃「法蘭克福人才培訓課程」，期許透過編輯力的提升，促使臺灣出版界能持續創作，帶給讀者更多的感動。

文化部表示，為彰顯獲獎的榮耀，頒獎典禮將於2月8日書展開幕典禮舉行，頒發獎金10萬元及獎座予得獎者。20部入圍書展大獎及10組入圍編輯獎的作品，將透過台北國際書展串連臺北市立圖書館、新北市立圖書館、書店等管道，藉由專區陳列方式推薦給讀者，另也將於台北國際書展的「書展大賞」主題館展示，提供讀者作為購書閱讀的參考，同時肯定作者及出版業者的用心與努力，期待全民一起讀好書！