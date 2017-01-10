抽驗美耐皿餐具 筷子驗出甲醛

（台灣英文新聞／台北綜合報導）臺北市政府衛生局日前到食品容器與免洗餐具販售商店、五金百貨商店、量販店、均一價商店、日系商店等處進行抽驗美耐皿類食品容器具，共抽驗30件，檢驗結果1件遭檢出甲醛。

此次抽驗的類別為美耐皿類材質之餐盤、碗、杯子、筷子、湯匙等，檢驗項目為重金屬鉛、鎘、甲醛、酚、和三聚氰胺含量，結果1件筷子檢出甲醛10.9ppm，這款不合格的筷子來自台南，臺北市衛生局已令產品販售業者將不符規定產品下架不得販售。

同時，臺北市衛生局另針對30件食品容器具包裝標示進行檢查，其中2件不符規定，主要違規原因為未詳實標示淨重(或容量、數量)、品名、負責廠商資訊、製造日期，經查產品來源皆為臺南市業者，已移請轄管衛生局辦理。

美耐皿餐具係以三聚氰胺與甲醛反應形成「三聚氰胺-甲醛樹脂」，常作為日常生活用品、餐具、盛裝器皿等；甲醛被應用於生產塑膠的原料及作為食物防腐劑與漂白劑，透過吸入、飲食或皮膚接觸等進入體內，暴露過多會造成劇痛、嘔吐、腹瀉等身體上之刺激，一旦被吸收，即透過身體迅速分解，經由尿液與呼吸道排出體外。

臺北市衛生局提醒民眾，避免以美耐皿餐具盛裝過熱或酸性食品、不能微波加熱，且使用海綿擦洗替代菜瓜布，以免留下刮痕而造成細菌孳生、變色，若有刮痕即不應再使用，並建議儘量以不鏽鋼或瓷製餐具取代美耐皿餐具。