提升農業競爭力有功 林全表揚2017十大神農與模範農民

（台灣英文新聞 施家恩／台北報導）行政院院長林全與農委會主委曹啟鴻10日在農委會頒獎表揚國內年度十大神農與模範農民，頒獎典禮盛大，行政院發言人徐國勇、民進黨立委黃偉哲、立委蔡培慧亦出席盛會，共同感謝所有得獎者其技術創新改革，對臺灣農業競爭力與永續農業做出貢獻。

林全在致詞時表示，農業一直是許多國家重要的一個部門，臺灣亦不例外，而目前國內農業的挑戰之一，就是農地過於零碎化，這有其歷史背景，但也造成農業產量逐年縮減。另一項農業挑戰則是農村人口老年化，農業生產者多年事已高，而年輕人多往都市發展，農業缺工問題益發嚴重，因此鼓勵青年從農，並加快生產與行銷的現代化步伐。

林全也在會中擘劃政府的解決方案，包括「農地再規劃」讓休耕的農地能獲更好的利用；「青年從農」鼓勵更多青年踏入農業生產，而且是專業農，非兼業農，並將創意與活力帶入農業生產中；「生產特色化」，善用各地農業特色以提升現有競爭力與農業價值。

林全強調，為提升國內農業發展，政府也須適時引導，幫助休耕的土地做更好的運用，未來也會致力於提高農業附加價值、加速風災損失的復原速度、並建立產品溯源系統、推動農業保險、鼓勵農業與異業結合，如結合綠能或觀光等。最後，林全感謝得獎農民的付出，扮演領頭羊的角色，帶領台灣農業創新發展。

浤良食品公司總經理歐陵合（中）接受十大神農頒獎，左為行政院長林全，右為農委會主委曹啟鴻（台灣英文新聞 施家恩攝）

第三十屆十大神農中，畜牧類是由浤良食品公司總經理歐陵合一人入選，整合產銷一條龍表現優異，獎金20萬元；模範農民則由注重食品安全的蛋雞戶張建豐、堅持生產健康衛生並建立白肉雞品牌的肉雞戶黃勝裕、與建立透明可追溯生產流程的養豬戶林岳昌等3人入選，獎金10萬元。

浤良食品的歐陵合出身鴨農，推動農場科技經營管理，結合綠能水簾蛋鴨舍示範場，飼養環境乾淨，防範禽流感與防颱效果優異，其創新蛋鴨飲水及集蛋設備，提升產蛋率5-8%，良率維持在85%以上。除了科技管理，浤良還致力研發安心蛋品，加入產銷履歷驗證，加工廠及產品也通過國際ISO 22000、HACCP、及CAS優良農產品等食品安全驗證，達成國際食品標準。公司更打入國內大型零售通路，並外銷美日等16國，為國家爭取更多外匯收入，營收與獲利率連年成長。

在農業永續工作上，浤良致力達成人道飼養，並利用太陽能發電，降低生產過程中的碳足跡，因此獲得2017年神農獎項，可謂實至名歸。

浤良食品展示

據農委會統計，今年22位神農與模範農民中，年齡在45歲以下者逾半達13位之多，「青農」出線已成為近年神農獎的特色，其中31歲的楊景翔為最年輕的模範農民得獎者，建構高品質農業生產標準流程；另外，70歲的神農獎得獎者陳添麒先生，多年致力於發展友善生態環境，創立有機農園生產及加工技術。

蛋雞戶張建豐接受十大神農頒獎，左為行政院長林全，右為農委會主委曹啟鴻（台灣英文新聞 施家恩攝）

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肉雞戶黃勝裕（中）接受十大神農頒獎，左為行政院長林全，右為農委會主委曹啟鴻（台灣英文新聞 施家恩攝）

養豬戶林岳昌（中）接受十大神農頒獎，左為行政院長林全，右為農委會主委曹啟鴻（台灣英文新聞 施家恩攝）