90歲天王畫家郭東榮 畫冊簽名暨揮毫活動

台灣畫壇國寶，郭東榮大師，去年11月份因為肺癌住院，，無不令喜愛他的藝迷朋友擔憂再三，所幸開刀後病情得到控制，在家靜養了數月，今日特別跟大家宣布「天王畫家回來啦！」回歸首場就在2017/01/15 （日）15：30，當天郭東榮「79回顧展」重量級畫冊3折回饋，並與來賓親簽合影！以為這樣就結束了嗎？還有大師墨寶「一字千金」活動，僅開放20名！

長35公分寬26公分厚度達3公分的重量級畫冊，原訂價1800元，為因應新年及郭大師復出首場特惠3折，540元就可以典藏傳奇，把畫冊、親簽、合影一起帶回家！

上古藝術總監陳虹安說：「郭大師每年都會參與上古舉辦的一字千金揮毫活動，今年因為大師身體微恙，本來沒有要參加，想不到大師毅然決然要和藝迷朋友們相聚。」郭東榮為駐日代表馬紀壯的秘書，其對外書法皆由郭東榮代筆，在當時轟動日本。還沒有珍藏大師墨寶的朋友們，要把握這次難得機會。

郭東榮1927年生於嘉義市，師大美術系第一名畢業。1956年創立五月畫會，成為台灣藝術史上最重要的畫會之一。也是日本國立東京藝術大學、早稻田大學雙碩士。對藝壇的貢獻，無人不知，無人不曉，01/15（日）當天，簽書會及一字千金活動，邀朋友們來相聚，看看大師，有個愉快的週末下午。