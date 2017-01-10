蔡英文抵尼加拉瓜 尼國總統重申強化台尼關係

（台灣英文新聞/台北報導）總統蔡英文的「英捷專案」於台北時間10日抵達尼加拉瓜，進行拉丁美洲訪問行程的第二站。

總統下機後，由我駐尼加拉瓜大使莊哲銘與尼國總統府大禮官Roberto Quant登機迎接。尼國部長級總統國際事務顧問孟卡達（Denis Moncada）迎於機梯前，並陪同蔡總統步行至禮台，接受禮兵致敬。

蔡總統此行應尼國邀請，將參加總統奧德嘉(José Daniel Ortega Saavedra)及副總統穆麗優（Rosario Murillo）的就職典禮。

蔡總統抵達尼國後，晚間與尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）、奧蒂嘉的夫人暨副總統穆麗優（Rosario Murillo）會面；這場會面是透過尼國電視直播，台灣隨行採訪團事前並不知情。

奧蒂嘉說，看到蔡總統率領的訪問團，台灣是女性出頭天，他也了解且欽佩蔡總統過去公務生涯造福人民福祉之餘，捍衛和平；尤其現今國際社會有這麼多衝突情況發生，國際秩序的訂定是一個非常重要的環節，兩岸關係的穩定和平，對整個區域與國際社會有貢獻。

他說，前不久，中美洲統合體（SICA）的所有國家元首才在尼國召開元首峰會，輪值主席交棒給哥斯大黎加，會議中，瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、多明尼加、哥斯大黎加等國總統及貝里斯代表都一起與會。

奧蒂嘉指出，蔡總統此時此刻到訪，可以說是非常關鍵時刻，台灣一路陪伴中美洲統合體的進程，而目前面臨的挑戰，一方面是強化SICA國家內部關係，同時，「我們也在尼加拉瓜的峰會當中，重申了我們要繼續強化與台灣關係的重要性」。

他說，非常感謝蔡總統與台灣人民，尼加拉瓜受惠於長期以來的互助及合作，雙邊關係，無論經貿、合作，都一直不斷地在深耕前進；尼國很感謝雙邊的關係，台灣一直以來都有高度的敏感度，貼近尼國的差異與需求。

奧蒂嘉說，台灣是一個強國，但尼加拉瓜與中美洲國家全部加起來，其實是有潛力的國家；中美洲國家也期待有朝一日，凝聚潛力之後，有一天也能夠成為像台灣一樣的經濟強國。

他說，將繼續努力秉持公平正義的原則與理念，繼續支持台灣參與國際的各項組

他說，將繼續努力秉持公平正義的原則與理念，繼續支持台灣參與國際的各項組織跟相關的活動，像聯合國，無論是在人道、醫療衛生、教育文化、環境、氣候變遷的保護、民航安全等等，「我相信這是我們必須來爭取的，因為台灣就是一個完整的國家，不能有別於國際間重要議題，我們會繼續努力，為台灣爭取更多權益」。

蔡總統稍後回應指出，台灣的經濟實力是多年累積，也是國際友人長期支持的結果；台灣很願意回饋社會，幫助朋友，希望透過各種合作計畫，不但能夠讓相互國家的人民可以感受到情誼，也能在經濟、就業很多層面，來改善人民的生活。

蔡總統說，她這次出訪中美洲的幾個國家都是長期以來的好朋友；這幾個中美洲的國家統合起來的經濟實力若能完全發揮，「我相信一定會遠遠超過台灣」，「我們一點都不擔心，我們很期待中美洲國家的友人可以快速發展經濟，讓人民過好生活」，台灣會盡力幫忙。