30年前叛逃赴美張憲義出新書 張榮豐批︰叛國就是叛國

（台灣英文新聞 政治組／綜合報導）前中科院核研所副所長張憲義1988年叛逃美國，向美告狀台灣在發展核武，導致台灣核武研發計畫戛然而止。張憲義9日首度公開談及此事，並表示他絕沒有出賣台灣，但民進黨立委羅致政，以及前總統李登輝國安團隊成員、現為台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐皆直言：他的確背叛這塊土地與人民。

遠足文化近日出版《核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄》一書，張憲義在當年叛逃事件後首度公開談往事，並強調他絕對沒有出賣台灣，「頂多是背叛郝柏村」，他反而是擔心台灣的核武研發成果被政治野心人士利用，進而危及台灣安全。

張憲義叛逃美國後，美方派員來台摧毀核武研發設備，間接使台灣的核武發展宣告中止。民進黨立委羅致政9日出席張憲義口述歷史新書發表會，針對蔣經國在1980年代決定發展核武，羅致政強調，這是政治上、戰略上的決定，1979年台美斷交後，美國是否會持續對台軍售還是問號，蔣經國會發展核武，是深思熟慮後的決定，主要是避免兩岸軍事失衡「不得不的決定」。

羅致政表示，不能用國家認同不同這個理由，來合理化這種將機密資料曝光的行為，用這個角度來看，「他的確背叛這塊土地與人民」。

張榮豐9日接受《自由時報》訪問時表示，全然無法接受張憲義「只是背叛郝柏村」的論點，且認為張憲義叛國，使得台灣迄今缺乏嚇阻性的國防力量。張榮豐認為，做為一個軍人，被對方的情報單位收買就是「背叛國家」，沒有第二句話。另外，張憲義聲稱自己的所作所為對台美而言都是「雙贏」，張榮豐直批「辯解都沒有意義」，因為這些應是決策階層的裁量範圍，而不是張憲義的工作階層應該判斷的事情。

書中也提及台灣現提倡「非核家園」，外界有部分聲音將此「歸功」於張憲義的叛逃，張榮豐直言那是「牽強附會」的藉口，並再度嚴正批判「這和他的背叛沒有關係」。

張榮豐也對此次出版書籍的相關人等開砲，他觀察到這次替張憲義一書寫序的人，有許多是所謂的台派人士，他認為，若這些人認為張憲義沒有背叛，「就是腦筋不清楚」，而若認為他的確背叛，就不該幫他寫序，他強調這是「是非的問題」。