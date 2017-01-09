飛機上又有蛇 歷年事件總整理

一架阿聯酋航空自阿曼首都馬斯喀特飛往杜拜的班機在行李運送員發現貨倉內有蛇後，緊急取消航班，所幸當時尚無旅客登機。

航空公司發言人指出，當時執勤人員在旅客登機前進行最後的檢查，並在貨倉發現旅客托運的蟒蛇。但發言認並未明確說明蟒蛇的品種及其危險性。

此次事件不免被網友拿出來和電影《飛機上有蛇》相提並論一翻，片中恐怖組織為了暗殺秘密證人，偷渡上百條毒蛇，568名乘客只能祈禱平安降落。

2016 墨西哥航空(Aeromexico)

然而這次事件並非現實生活中飛機上「第一次」有蛇，墨西哥航空(Aeromexico)於去(2016)年11月就發生客機頭等艙置物櫃掉下1條蛇的事件，雖然造成乘客驚慌失措，但幸好無人受傷。

2013 澳洲航空 (Qantas Airways)

而在2013年，一架航班自澳洲凱恩斯(Cairns)飛往巴布亞新幾內亞的莫桑比克港口(Port Moresby )的航班，在起飛後20分鐘後，乘客發現一隻三公尺長的蟒蛇攀附於機翼上，一開始乘客僅能看到蛇的頭，但在蟒蛇試圖將自己拉回到機翼內時，身體不慎被引擎捲入，在白色的機身留下血跡。抵達目的地後蟒蛇已經死亡。

2012 墨西哥坎昆(Cancun)飛往蘇格蘭​格拉斯哥(Glasgow)

另一個事件則是發生在2012年，機場工作人員發現，一架從墨西哥坎昆(Cancun)飛往蘇格蘭的航班上，竟有一隻18英尺長的墨西哥保育蛇類被藏在客艙的座位下，蘇格蘭動物保育局工作人員接獲報案後即刻前往機場近救援。