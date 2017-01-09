集保FinTech超便民 2017年創新應用再擴大

（台灣英文新聞 施家恩／台北報導） 金融科技（FinTech）正在重塑全球金融服務業的樣貌，未來民眾得以隨時隨地透過網路平台，享受支付、理財等金融服務，臺灣集保結算所近年已走在前端，佈局各式創新金融服務，去年更獲外國機構邀請分享成功經驗。9日集保結算所董事長林修銘表示，集保會繼續打造數位金融3.0環境，如推出「手機存摺」，並擴大股東會電子投票適用範圍等，提升市場效率。

集保結算所在去（2016）業務的推動上，可分為六大主軸，包括「打造數位化帳簿劃撥作業環境」、「深耕跨境保管業務」、「推廣電子投票服務」、「優化基金平台功能」、「建置洗錢防制查詢系統」以及「推動公益與金融教育」，並應用金融科技提出創新方案，協助參加人拓展市場，並提升我國資本市場效率。

其中，多數投資人或機構受惠最大的集保算結所金融科技創新，首推電子投票服務。集保結算所去年推出「證券商下單APP連結股東e票通」加值功能，提升投資人參與股東會電子投票之便利性。

從集保提供的數據可看到，2016年台灣資本市場計有604家上市櫃公司將電子投票納入股東會表決管道，電子投票佔股東會出席比率平均為45%，總筆數98萬筆，其中一般股東90萬筆，為前（2015）年的3.2倍，其中APP行動投票筆數36萬。電子投票的大幅成長，除便利投資人表達意見，也提升了公司治理的品質，對於亞洲公司治理排名台灣能躍升至第 4 名，功不可沒。林修銘也表示，目前正積極努力，推動2年後所有逾1,600家上市櫃公司全面採用電子投票。

金融科技服務創新圍繞的重點，除了提供投資人便利，另一目標為減少金融機構作業成本與風險，提升經營效率，集保結算所的「手機證券存摺」方案即為一例。據此，證券戶不必再刷摺，即可在手機上更新資料，最多可綁定五個證券帳戶，同時兼有股東會訊息推播功能，讓用戶能了解諸如股東會決議內容等訊息，預計今年第一季底推出。此一數位化手機存摺服務，不僅能節省服務人力與存摺及磁條成本，更能減少紙張與碳足跡。

至於去年集保協助成立的「基富通證券」基金網路銷售平台，亦是其FinTech應用的另一項成就，去年已達成投資人能全程線上完成開戶與扣款動作，提供「1-Card-Go，今日開戶，明日下單」買基金之金融科技交易環境。展望2017年，林修銘表示，會持續應用FinTech技術，規劃智能客服或大數據分析功能，提供投資人多元的基金申購服務；再者，整合境內外基金公告平台提升便利性及市場資訊揭露的一致性，提升基金市場資訊公告與運用效率。