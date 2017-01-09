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中華電信數位門市「金雞報喜迎新春」

賀歲迎春不打烊專屬禮遇及Disney限量好禮大方送！

By 台灣英文新聞
2017/01/09 18:48

迎接雞年來臨，中華電信線上通路數位門市推出「金雞報喜迎新春」活動，要送給所有用戶開春好彩頭！自1月10日至2月12日，申辦行動、寬頻、MOD享當季促銷優惠之外，指定行動﹑HiNet光世代再享加碼-贈送「雞不可失來店禮」！於活動期間內完成訂單，還可參加「大雞大利加碼抽」﹑「雞年亨通好運抽」Disney賀年禮抽獎，新年期間不妨試試手氣！

 

專屬禮遇服務與【雞不可失來店禮】，送給你！

在農曆年前到處人擠人的繁忙時刻，中華電信數位門市線上申辦HiNet光世代/MOD/双省方案，享有線上申辦專人到府服務節省您外出申辦的交通往返時間，申辦HiNet光世代，加贈防毒防駭6個月(市價: 594元)。行動訂單，無論是新申辦、續約門號或購買手機，享線上申辦專屬配達全區門市、保證取機優先服務，不限金額、不限資費，再送行動通話金150元！

 

金雞年博好彩頭加碼抽Disney限量賀年禮

除了來店禮之外，中華電信更推出限量賀年禮幸運抽獎在年節期間放送喜從天降的小確幸！只要於活動期間於數位門市線上完成行動購機新申辦光世代有效訂單，即可參加【大雞大利加碼抽】，有機會抽中Disney賀年禮：Disney TSUM TSUM線控耳機或Disney卡夾手機背貼(市價:599元/組，共300名，隨機出貨)；申辦双省/ MOD加包月5選1（好萊塢199、電影199、卡通199、戲劇199、霹靂）有效訂單，可參加【雞年亨通好運抽】Disney TSUM TSUM可愛造型自拍棒(市價:790元/組，共100名，隨機出貨)。快到中華電信數位門市領取金雞年的第一份好運吧！

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