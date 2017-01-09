集保結算所重大業務回顧與展望

集保結算所於本（106）年1月9日舉辦年終記者會，就去(105)年的業務進行回顧；林修銘董事長表示，105年集保結算所在主管機關指導，及全體同仁的努力下，各項業務穩健成長，無論在質與量上都有顯著提升；期許在新的一年，集保結算所能以嶄新思維，持續開放創新，優化金融市場數位環境。

林修銘董事長指出，105年集保結算所業務的推動，可以分為六大主軸，包括「打造數位化帳簿劃撥作業環境」、「深耕跨境保管業務」、「推廣電子投票服務」、「優化基金平台功能」、「建置洗錢防制查詢系統」以及「推動公益與金融教育」，並應用金融科技提出創新作法，協助參加人拓展市場，並提升我國資本市場效率。

在打造數位化帳簿劃撥作業環境方面，集保結算所推出投資人免臨櫃辦理帳簿劃撥作業，並提供證券直通式服務（STP），證券商可透過STP作業平台，與其作業主機連線，完成申請資料不落地之自動化傳輸，減少作業成本與風險。

在深耕跨境保管業務方面，配合主管機關「推動金融市場與國際接軌」政策，集保結算所自104年8月開辦跨境保管業務以來，致力推廣本項業務，目前已有包括證券及票券業市占率最高之元大證券及兆豐票券等30家專業投資機構加入，並且陸續將投資海外的有價證券移回台灣保管，去年服務對象較104年增加4倍，保管規模達6,000億元，成長1.6倍，成效卓著。