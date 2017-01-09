台北富邦銀行「仁愛分行」 1/9嶄新開幕 喜迎金雞年

新年新氣象！台北富邦銀行打造「新一代分行」腳步不停歇，全台各分行陸續嶄新亮相，位於台北市大安區的「仁愛分行」今日(9日)亮麗改裝開幕，為大台北地區民眾提供數位理財及更優質的金融服務。開幕期間除了有限量迎賓禮、新戶理財優惠外，分行還特別舉辦稅務規劃及生活理財講座，農曆春節也特別提供限量發財水及新年迎春紅包袋，歡迎客戶及鄰近居民來行共襄盛舉，共享分行開幕及新年喜悅，同時也及早為新年度理財做好準備。

近年來台北富邦銀行積極打造新一代數位分行，包含今日改裝開幕的仁愛分行在內，全台已有59家新型態數位分行，為客戶提供專業、效率又有溫度的金融服務。改裝後的仁愛分行，除了有寬敞及明亮的營業大廳、極具尊榮感的白金理財洽談區之外，一樓大廳闢有「數位服務專區」提供平板電腦、智慧型手機供客戶使用，且每間白金理財洽談室都設有平板電腦，讓客戶、理專互動討論更即時，不僅可線上即時掌握金融脈動，客戶來行也可即時預約開戶、交易、查詢資產等，大幅提升服務效率。

台北富邦銀行表示，在地經營25年的仁愛分行，位處於仁愛路及建國南路交叉口，鄰近建國花市、古董文物商圈，附近有知名的師大附中、延平中學、幸安國小、SOGO百貨及仁愛帝寶社區，加上各式美食餐廳隱身巷弄，生活機能佳且鄰近捷運板南線忠孝新生站出入口，大眾運輸搭乘便利，是台北市難得兼具商業與人文教育氣息的地區。