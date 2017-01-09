通訊軟體不只可以聊天 更可以理財

富邦證券突破既有證券商經營模式已久，於2013年首創金融業連同電信業者合作，與台灣大哥大的即時通訊軟體連袂推出M+VIP加值服務，共同打造與客戶即時通訊的全新管道，除了透過M+ Messenger主動推播即時金融資訊，並結合大數據技術傳遞差異化投資訊息，還提供各項多元化金融理財服務，讓客戶隨時隨地掌握市場資訊、新股抽籤及個股除權息等重要投資訊息，截至年底為止，富邦證券M+官方帳號粉絲數已正式衝破六萬人，同時也有五萬名VIP會員，顯示行動下單結合社群溝通的加值服務，確實符合投資人需求的發展趨勢。

透過「富邦證券M+VIP行動創新服務平台」，使富邦證券的服務行動化更趨進步，於客戶投資理財的每一個環節中，都面面俱到，其中最受客戶歡迎的是M+VIP所提供涵蓋市場訊息(16項)及個人化訊息(6項)兩類別的理財訊息，透過富邦投顧提供專業團隊縝密研究的投資情報，進行分類讓客戶可依據個人需求訂閱不同訊息，提供客戶高度自主化選擇閱讀的資訊。透過推播客戶有興趣的資訊，訊息讀取率更高達八成，為電子郵件系統發送的14倍之高，更是成功增加客戶交易周轉率，幫助客戶適時調整投資策略。

除了盤前的投資理財訊息，M+VIP個人化訊息更是不遑多讓，如訂閱「每日成交淨收付金額」項目，當天有買賣成交的客戶，於結帳後即可收到訊息，提醒客戶T+2日即將交割的款項，減少發生違約交割的風險，從盤前訊息提供、盤中「富邦e點通」下單功能、到盤後的到價提醒通知/帳務查詢服務，都可透過M+一氣呵成。另為讓投資人最有效率的盯盤，M+更新增「台股查價」互動式訊息功能，客戶可於富邦證券官方帳號輸入股名或股號，不需轉換平台即可查詢台股即時成交價格，讓客戶免登入便能掌握股價脈動，此創新功能一推出即獲得眾多客戶好評與反饋，未來，也將朝此類互動式智慧客服方向開發。