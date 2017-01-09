亞太高爾夫交流協會慶祝成立 1/8主辦第1屆APG盃球賽

「亞太高爾夫交流協會(簡稱APG)」，為慶祝於昨日(1月8日 )正式成立，特別在高雄信誼高爾夫球場主辦「2017第一屆AP G亞太高協盃高爾夫球賽」，該協會希望藉由建立跨區域跨界的交流 平台，吸引海外及台灣中北部愛好高爾夫運動者到南台灣打球，拓展 體育觀光，協助南台灣打造成為高爾夫旅遊重鎮。

該協會指定擁有無敵海景及美食特色的高雄地標「君鴻國際酒店」為 入住酒店，結合高爾夫球場及相關業界，規劃每年主辦多次高爾夫活 動，並可安排另增加挑戰不同球場的打球，以及深度體驗文化之套裝 旅遊行程，依個別需求提供客製化、優質一條龍服務的高爾夫球之旅。

第一屆APG亞太高協盃球賽於昨日(1/8)上午11時舉行開球 儀式，由 亞太高爾夫交流協會 理事長張慶輝、曼都國際公司董事長袁 孝椿、上海百利紡織公司董事長宋隆清、欣巴巴事業(股) 公司董事長黃炯輝共同舉行開球儀式 ，計有來自亞太地區企業界負責 人及CEO約150人踴躍參加，與賽者對能親自到南台灣體驗打球 的樂趣都感到興致勃勃。