新竹豐邑喜來登寒假「親子玩廚房」

新竹豐邑喜來登大飯店坐落於客家人文重鎮，亦有結合諸多半日遊私房景點及遊樂園選擇。飯店為帶給旅客更多的歡樂體驗，自去年起積極發展飯店吉祥物─喜波波，並以此為主題建立兒童遊戲室與主題房，更有專業休憩團隊進駐，吸引許多家庭旅遊入住，今年寒假期間趁勝推出「親子玩廚房‧住房專案」，抓準父母對旅遊兼具寓教於樂的期望。

為增添親子在寒假期間有更多難忘回憶，新竹豐邑喜來登於寒假主打「親子玩廚房‧住房專案」，凡於1月20日至2月12日期間入住，別於一般飯店加價規格，選擇平日或假日皆無需額外費用，小家庭入住享有免費兒童早餐(年齡限制請洽飯店)，專案內容包含「親子廚房DIY」食材組合乙份，製作「巧克力糖葫蘆」及「甜心菊花酥」，並加贈「喜波波便當盒」乙組，另有旅遊景點免費門票三張，房客可選擇「薰衣草森林」或「心鮮森林」，出遊、餐點一次搞定，適合小家庭輕鬆出行、探索遊玩 (此專案活動不適用於春節除夕至初五)。

除了寒假推出住房專案，今年飯店亦針對整年度不同客層設計的旅遊套裝包括適合親子的「綠世界親子樂遊」、「泰雅部落守獵遊」及「大山北月生態遊」，或是體驗幸福城市小旅行的「南寮鐵馬追風遊」、「關西文創體驗遊」和「風城厚食厚玩遊」半日遊路線，入住前、後皆可輕鬆選購。