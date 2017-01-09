「吉年好運到」國美館版印年畫開創新傳統

文化部所屬國立臺灣美術館即日起推出中華民國第32屆版印年畫「吉年好運到─雞年年畫特展」，文化部梁永斐司長表示，中國民國版印年畫結合創新及傳統，至今推動32年，今年適逢雞年，雞不但在生活中時常可見，也代表著一家團圓、和樂融融，在藝術作品的表現中往往充滿喜樂，代表和諧與傳承，也期待本年度的特展能帶給民眾圓滿的好年。

蕭宗煌館長說明印年畫自民國74年開始已培養出約6千多位參賽者，250位首獎及委託創作藝術家，累計32屆共印製超過50萬張版印年畫，在臺灣及世界各地流通，傳承臺灣獨特的民俗藝術、開創臺灣春節一項新的傳統。評審委員國美館前館長的黃才郎特別提到，臺灣的版畫藝術家32年來創作不輟，在帶動家庭美育的推廣上功不可沒，結合民俗藝術與美術教育，期許未來有更多的參與。

本屆送件的作品，版種含括凸、凹、平、孔、併用、數位版等，可看出版畫技法的多樣性。參加競賽的創作者年齡從10歲至71歲，30歲以下佔六成之多，足見版畫藝術的推廣已展現卓著成效，老少咸宜吸引各個年齡層的創作者共襄盛舉。今年度的委託創作作品出自賴純純教授及張栢烟教授，兩件作品皆採用絹印技法。賴純純教授表示自己家裡就養了一隻雞，本次的作品〈一鳴驚人〉主角是羽色艷麗、雄赳赳氣昂昂、充滿朝氣的公雞，背景襯以旭日東昇的意象，用飽滿的鳴叫聲灌注滿滿能量，隱含「吉利」 及「起家」的概念。張栢烟教授的作品〈吉年好運到〉，以表現性強烈的筆觸描繪構圖，象徵佳偶天成、鵲鳥報喜、多子多洪福等祥瑞氛圍，他說希望掛在家中能讓雞年好運到，也展望未來的社會脫離少子化及經濟穩定。

「吉年好運到─雞年年畫特展」展出委託創作、徵選得獎和推薦展出共82件作品。包含兩件委託創作以及由參加徵件的289件作品中，所遴選出的6件首獎、10件優選、20件入選、44件推薦展出作品。本屆6件首獎作品在技法和題材上各有特色，既呈現年畫傳統的民俗意涵，又具有新時代新風貌。林淑芬的倂用版〈全家福〉，畫面由公雞、母雞和一群小雞組成，凹版呈現雞毛的細膩，凸版顯現疊色的變化，以喜洋洋的紅色來表現過年的喜氣，表達雞年到來的新氣象。陳宣安的平版作品〈家圓國圓事事圓〉，以公雞保護著家人，母雞溫柔看著玩耍的小雞，象徵一家和樂融融團圓迎接新的一年。范銓祐的數位版〈吉啼舞春〉，以雄偉的公雞啼叫，搭配著燦爛的陽光，站在高處開心歌頌新年的到來，啼舞春風。金昱慈的木版〈知福富足〉以白雞為主角，黑雞為配角，前景稻米象徵著豐收富足，由自然景物找回寧靜，以積極的態度感恩所擁有的一切。蔡宗翰的平版〈鳳迎豐年〉，以百鳥之王的鳳凰，配上臺灣特有的花布圖案，包圍著物饒豐收的農業臺灣，祈求臺灣花開富貴萬物豐收，平安富足。楊紋瑜的倂用版〈鳴春〉，以猴子點燃爆竹辭舊迎新，公雞鳴啼為新的一年揭開序幕，背景畫面象徵富貴有餘，迎春納福大吉大利。

「吉年好運到─雞年年畫特展」將於國美館203-205展覽室展至3月12日，歡迎民眾前往國美館欣賞精緻卓越的版印年畫創作。農曆初二(1月29日)並配合展覽推出新年活動「吉啼舞春賀新年」，讓版印年畫的民俗祈福意義在雞年的啼叫報喜中為所有人帶來幸福美滿、平安歡樂。展覽及活動詳情請參考國美館網站: www.ntmofa.gov.tw。