為推動水墨畫的創作，讓觀眾對於水墨畫的發展有更深層的認識，國立歷史博物館特別舉辦「歷史‧人文‧美學－－江明賢的墨彩世界」展覽，匯集百餘幅作品，另外，還包括藝術家從未展出曝光過的十幾本寫生長卷冊頁，經由這些畫作記錄藝術家多年來在世界各地以及兩岸寫生並創作，表現自然美景、風土人情和古蹟建築。

江明賢教授，1942年生於臺灣臺中縣，國立臺灣師範大學藝術系畢業後留學西班牙，為國立馬德里聖‧斐南度美術學院碩士，曾在臺灣、西班牙、法國、美國、日本、香港、澳門、中國大陸等地舉行個人畫展六十餘次；1988年獲「國家文藝獎」，是現今國內重要水墨藝術家。江教授認為畫好山水，除了實地寫生體悟，還須多讀好的遊記，讓自身對於山川產生深刻認識，從而下筆方能見其神韻。他深信創作離不開生活，必須留心周遭萬象，對各地人文景致深刻記錄，方能成就一幅幅動人畫作。這一理念讓他關心臺灣各地風光名勝，也足行百里，親臨黃山煙雲、萬里長城、桂林山水、樂山大佛、布達拉宮等名山勝景，不僅感受自然景物、遺址，也追懷人文歷史。轉之於畫，便不僅是山川萬物的表象，更是人文情懷的體現，讓人驚嘆不已。

藝術家的養成，必須經由技巧的學習、理論的鑽研，最後萌生出屬於自己的美學思想體系。在臨摹、寫生的基礎上，以審美的眼光洞察萬物，以藝術的語言對自然進行誇張變形，刪繁就簡，歸納提純，繼而訴諸筆墨，完成作品。江明賢教授不囿於傳統，而與時代同進展。作為「引西潤中」理論的實踐者，融會中西美學精神，將水墨畫的意境氣韻和筆墨技法結合西洋繪畫的構圖、色彩、透視、技法以及現代繪畫理念等，創造出具特色的個人藝術風格。基本上，藝術家豐富的筆下物象並不只是原始的山川草木，而是帶著直觀而深刻的審美感知，將事物進行藝術昇華，成為充滿個人創造的符號意象。

「歷史‧人文‧美學──江明賢的墨彩世界」展覽是江明賢教授近年陸續應邀在北京中國美術館、中國國家博物館、法國巴黎中國文化中心、浙江美術館、國父紀念館中山國家畫廊舉行連串個展後之一次大型個展。展覽自2017年1月14日起至3月5日止在國立歷史博物館二樓展出，另外，2月18日(星期六)下午2時30分將安排一場專題講座，「中國書畫的崛起與展望」。相信這不只是一次水墨畫作展覽，更是藝術家對於歷史、人文與美學的認識與實踐成果。