第74屆金球獎 電影類完整得獎名單

第74屆金球獎今天舉行頒獎典禮，以下為電影類完整得獎名單。

●劇情類最佳影片

「月光下的藍色男孩」（Moonlight）

●音樂或喜劇類最佳影片

「樂來越愛你」（La La Land）

●最佳導演

達米恩查澤雷（Damien Chazelle）／「樂來越愛你」

●劇情類最佳男主角

凱西艾佛列克（Casey Affleck）／「海邊的曼徹斯特」（Manchester By The Sea）

●劇情類最佳女主角

伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）／「她的危險遊戲」（Elle）

●音樂喜劇類最佳男主角

雷恩葛斯林（Ryan Gosling）／「樂來越愛你」

●音樂喜劇類最佳女主角

艾瑪史東（Emma Stone）／「樂來越愛你」

●最佳男配角

亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）／「夜行動物」（Nocturnal Animals）

●最佳女配角

薇拉戴維絲（Viola Davis）／「藩籬」（Fences）

●最佳動畫片

「動物方城市」（Zootopia）

●最佳外語片

「她的危險遊戲」，法國

●最佳劇本

達米恩查澤雷／「樂來越愛你」

●最佳配樂

「樂來越愛你」

●最佳原創歌曲

City Of Stars／「樂來越愛你」1060109