第74屆金球獎 電影類完整得獎名單

第74屆金球獎今天舉行頒獎典禮,以下為電影類完整得獎名單。

●劇情類最佳影片

「月光下的藍色男孩」(Moonlight)

●音樂或喜劇類最佳影片

「樂來越愛你」(La La Land)

●最佳導演

達米恩查澤雷(Damien Chazelle)/「樂來越愛你」

●劇情類最佳男主角

凱西艾佛列克(Casey Affleck)/「海邊的曼徹斯特」(Manchester By The Sea)

●劇情類最佳女主角

伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert)/「她的危險遊戲」(Elle)

●音樂喜劇類最佳男主角

雷恩葛斯林(Ryan Gosling)/「樂來越愛你」

●音樂喜劇類最佳女主角

艾瑪史東(Emma Stone)/「樂來越愛你」

●最佳男配角

亞倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)/「夜行動物」(Nocturnal Animals)

●最佳女配角

薇拉戴維絲(Viola Davis)/「藩籬」(Fences)

●最佳動畫片

「動物方城市」(Zootopia)

●最佳外語片

「她的危險遊戲」,法國

●最佳劇本

達米恩查澤雷/「樂來越愛你」

●最佳配樂

「樂來越愛你」

●最佳原創歌曲

City Of Stars/「樂來越愛你」1060109