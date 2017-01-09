第74屆金球獎今天舉行頒獎典禮，以下為電影類完整得獎名單。
●劇情類最佳影片
「月光下的藍色男孩」（Moonlight）
●音樂或喜劇類最佳影片
「樂來越愛你」（La La Land）
●最佳導演
達米恩查澤雷（Damien Chazelle）／「樂來越愛你」
●劇情類最佳男主角
凱西艾佛列克（Casey Affleck）／「海邊的曼徹斯特」（Manchester By The Sea）
●劇情類最佳女主角
伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）／「她的危險遊戲」（Elle）
●音樂喜劇類最佳男主角
雷恩葛斯林（Ryan Gosling）／「樂來越愛你」
●音樂喜劇類最佳女主角
艾瑪史東（Emma Stone）／「樂來越愛你」
●最佳男配角
亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）／「夜行動物」（Nocturnal Animals）
●最佳女配角
薇拉戴維絲（Viola Davis）／「藩籬」（Fences）
●最佳動畫片
「動物方城市」（Zootopia）
●最佳外語片
「她的危險遊戲」，法國
●最佳劇本
達米恩查澤雷／「樂來越愛你」
●最佳配樂
「樂來越愛你」
●最佳原創歌曲
City Of Stars／「樂來越愛你」1060109
第74屆金球獎 電影類完整得獎名單
第74屆金球獎今天舉行頒獎典禮，以下為電影類完整得獎名單。