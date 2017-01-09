【財經主筆室】一例一休？合理薪資與分配正義才是真議題

「一例一休」正式上路，因休息日加班費提高，許多業者順勢調漲商品價格，引發民怨，政府也說要針對八方雲集、必勝客、鬍鬚張、三商巧福、鬥牛市、魏姐包心粉圓、麥味登、馬可先生及王記府城等9家業者了解其漲價理由，並訪查速食業、手搖茶飲、電影院等30家業者之產品價格，希望可以抑制這波漲價風潮，又引發另一波政府是否傷害自由經濟的質疑聲浪。

一例一休吵的沸沸揚揚，周末更傳出「員工周末出席尾牙是否算加班」話題，台灣勞資關係從華航空姐抗爭起至今已到了劍拔弩張地步，連年終開心領紅包抽獎，公司長官想要娛樂犒賞員工的活動，突然都成了假面虛應的「例行公事」？其實這些紛紛擾擾的源頭都在於台灣內需經濟惡化與中小企業獲利狀況欠佳。一例一休上路固然有加班費增加的勞工成本，但是如果公司付得起高薪，員工還需要放棄休假搶加班費嗎？

若進一步觀察，這波漲價風，並沒有上市櫃公司參與，因為他們一年付給股東的現金股息超過上兆元，這還不包括股票股利的部分，據證交所公布台灣的股利殖利率高達4%，也就是買台灣上市公司股票一年不算價差可拿回4%，不僅遠高於銀行定存利息甚多，且相較日本1.7%、韓國1.6%、上海1.7%、美國2.4%的低殖利率，台灣企業對股東的大方，簡直是羨煞眾市場，就算鄰近的競爭對手香港與新加坡，股利殖利率較高也分別只有3.7%與3.8%，台灣都還贏過他們。

公司獲利的來源，員工無疑是主要貢獻者之一，而過去爭議的是台灣的經濟與企業獲利成果，卻與員工薪資成長不成比例，公司不願意給勞工高薪，才是員工對周末休幾天、加班費多寡斤斤計較的主因。

香港富豪田北辰說，「政府解決不了的問題，往往想推給市場，但市場不一定有公義，市場是個弱肉強食的地方」，行政院長林全之前一句「漲價是不得不然的結果」被放大解讀，放任市場自由決定價格的結果，造成各行各業趁勢跟漲，但勞工薪資是否可以「跟漲」？沒有企業主要保證，過去想要單靠政府制定最低底薪來保障已不足夠。

台灣目前還處在「製造業為主」的思維只考慮成本，但事實上產業結構已慢慢在轉變，無論是「慣老闆」還是「慣員工」都需要改變，新經濟下打的是人才戰，一向保守的日本已開始開放高技術人才移民門檻，這個社會該討論的是「員工合理薪資的判斷方式」、「企業獲利的分配正義」，我們應當對血汗企業予以譴責與抵制，對願意付高酬勞留下人才的企業給予讚許，勞資同心才能推升台灣產業經濟的不斷升級向上，才是對員工生計的真正保障。