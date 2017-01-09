總統抵宏都拉斯 副總統親接機

總統蔡英文今（9）日一早抵達邦交國宏都拉斯，宏國在機場舉行歡迎儀式、鋪紅地毯迎接蔡總統，並由副總統阿瓦雷茲（Ricardo Antonio Alvarez Arias）率官員親自接機。

宏都拉斯是此次蔡總統率團訪問中美洲4國，第一個走訪的國家。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統表示，這次非常榮幸，應宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）邀請，前來訪問，她代表台灣，向宏都拉斯政府與人民表達最誠摯的問候。

她說，台灣與宏都拉斯長期以來有著密切友好的合作關係，去年兩國建交滿75年，很高興這次訪問中美洲的第一站來到宏都拉斯，希望雙方合作有更深入的交流。

蔡總統說，這次訪問當中，她與葉南德茲將針對提升兩國雙邊關係，以及共同關切的議題交換意見，並且見證兩國重要合作計畫的執行成果；她相信台宏兩國的邦誼將在現有的友好的基礎上持續深化，雙方的合作關係也將會更加緊密堅實。

她說，今天她第一次踏上中美洲的大地，承蒙副總統阿瓦雷茲前來接機，也剛好遇到下雨，這是在宏都拉斯少有的下雨，剛才阿瓦雷茲跟她說有一句話可以形容今天的狀況，那就是「遇水則發」，阿瓦雷茲說這代表兩國邦誼鞏固，將來在兩國關係一定會更深化，她也感受到宏都拉斯的深厚情誼與中美洲滿滿的熱情。