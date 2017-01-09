與其「再減肥一年」 2017年不如重新當個聰明科技人！(下)

(台灣英文新聞/台北報導)

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三、注意基礎設備

多數人對於每兩年就換一次智慧型手機的行為不會猶豫，但放在家中或辦公室角落的無線路由器可能才是最需要更新的機具，因為沒有比「網路不穩」更令人感到困擾的了。

每年的新開始都先檢查一下自己的網路基礎設備是否仍順暢運作，如果你的路由器已經超過三年，可能就需要更換一台能夠符合當今無線網路更快速要求的機具，但如果你的無線訊號是透過寬頻分享器而來，可能就需要自己買一台更有力的獨立路由器了。

四、減少消耗與浪費

很多人家中抽屜常堆積著沒用的小零件或電纜線，這些商品最好賣掉、捐給有需要的人，或直接拿去稀有金屬回收場，在新年大掃除時，別忘了把這些占據家中空間的廢棄物丟掉，或像亞馬遜有提供二手電子用品的販售平台，只要輸入自己想販賣的二手電子用品如iPhone或三星Galaxy手機，網站就會試算該二手用品的販售價格。只要打包好自己想賣的電子產品，貼上販售標籤並丟到網路商場，就可以等著金錢入帳囉。

五、做個聰明的消費者

想要以優惠價格得到好商品，不一定要等到黑色星期五大採購，只要在網路上謹慎選取你想買的高品質、耐用商品，然後再等到價格有下降時就可以出手了，但必須特別注意，科技產品的價格都會隨著出廠年限而遞減。

可以善用一些網站如Camel Camel Camel或Keepa，他們可以幫你追蹤在亞馬遜的商品價格，只要輸入產品名稱，這些網站就會幫你找出該產品的歷史價格，你也可以自創追蹤器，或在商品降到你能接受的價格時用email提醒自己。

事實上，很多商品或折扣在年中的其他時間也可能很優惠、甚至比黑色星期五更好，你只需要知道如何追蹤這些好康。

另一項省錢的好方法就是買二手產品，多瀏覽二手知名電子產品的販賣訊息如蘋果、GameStop、亞馬遜或Gazelle，而在購買前也務必確認商品情況，通常被當成二手產品在販售的商品，在消費者退貨後就很少有人碰觸，或者會被保存在整修中心以確保他們的情況看起來跟全新一樣。