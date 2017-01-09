與其「再減肥一年」 2017年不如重新當個聰明科技人！(上)

(台灣英文新聞/台北報導) 每每到了新的一年，人們總是會立下「少吃點、多運動、吃得健康」等新年願望，但往往都無疾而終，與其老調重彈，今年來點不一樣的吧，在這個人手一機的數位時代，給自己立個科技新願望吧！《紐約時報》根據數位時代新趨勢，中肯地列出身處科技時代的智慧人，最該注意的5件事。

一、重新整理自己的所有密碼

多數人可能在銀行、網購平台、社群媒體、email信件都使用相同的密碼，這是人之常情，畢竟一個人只能記住少數幾組密碼，但去(2016)年才剛發生雅虎5億組帳號個資遭竊，2013年也早就發生過10億用戶個資遭駭，如果你在其他網站也使用與雅虎相同的帳號密碼，就非常危險。

不如在2017年的一開始，花一兩個小時登入自己所有的網路平台，更改一個較獨特、安全性較強烈的密碼，可以用LassPass或1Password這類的帳密管理app，讓你用一個主要的密碼就能打開其他密碼、登入所有網路帳號，這類app還能幫你創造安全性強烈的密碼。

如果要多一層保障，有些網路帳號設有兩層驗證機制，啟用這些機制，就能在每次登入時，同時於手機簡訊收到一次性的驗證碼，確保是你本人在嘗試登入。做好這些防範措施，將有助你遠離去年發生的一連串個資遭駭事件下的風險。

二、保養你的科技產品

不論是智慧型手機或電腦，頻繁的使用總會使機具容易產生疲乏或反應遲鈍，但如果能經常維持好的保養習慣，就能使他們看起來煥然一新。

首先確認電池的狀況，如果是用iPhone或iPhads，可以將他們接上Mac的coconutBattery軟體以顯示電池狀態，若使用Android系統，也可以用Battery這款app了解電池數據，如果電池壽命已盡，建議盡快換顆新電池或直接拿到店裡替換。

如果你的機具反應開始變得不靈敏，釋放些容量有助於機具「活化」，刪除你不會用到的app，將那些存在手機裡的照片都備份到雲端，然後就可以清除手機內的檔案，讓手機的相片庫也有新的開始。

對於機具的外觀也要做些保養，例如用拭鏡布清潔螢幕，如果有桌上型電腦，開機、用壓縮空氣罐清潔內部的灰塵，只要每六個月都做一次這些保養動作，你的智慧型機具就能順暢使用好多年。

還有其它哪些新年該養成的科技好習慣呢？與其「再減肥一年」 2017年不如重新當個聰明科技人！(下)