加拿大研究：選錯運動 導致進步有限、甚至無效

(台灣英文新聞/台北報導) 在許多研究和生活經驗裡常可以發現，有人總是規律運動了好幾個月卻不見成效，或是極為不顯著，無論是健康狀況或體態都一樣，在科學家眼裡，這些人就是典型的「無反應者」(nonresponder)，他們的身體對運動成效不會有積極反饋，然而若運動看不見成果，就又很容易放棄了。

《紐約時報》報導，一份最新的研究顯示，其實無反應者對某種運動沒有正面回應，換另一種運動也許就能改善。

最早關於無反應者的研究之一是2001年，研究人員分析了數十份關於慢跑、騎腳踏車和其他肌耐力運動的資料發現，總體而言，肌耐力訓練的確有助於提升人們的肌耐力，但若分析個別成效，差異卻十分驚人。有些人的肌耐力在訓練過後可以提升100%，但有些人卻只成長了一點點，儘管他們都做同樣的運動。

那無反應者是不是就沒救了呢？去(2016)年12月由加拿大皇后大學和渥太華大學的研究團隊發表的一份報告發現，其實對某一項運動無正向回饋的人，有可能對其他運動就產生反應。

他們找出21位健康的男性和女性做為受試者，並測量他們的最大氧氣攝取量(VO2 max)，亦即氧氣的輸送量與使用效率，以及心跳率和其他與有氧運動有關的生理指數。

他們要求受試者完成兩種不同型態的運動計畫，每一項計畫維持三週，並等到幾個月後再進行另一項計畫，好讓受試者恢復到原有的生理指數。其中一項運動計畫是典型的肌耐力訓練如每周騎腳踏車4次、每次30分鐘，另一項則是高強度間歇訓練，包括8組20秒高強度的飛輪踩踏，每組間隔10秒休息。而在三週的循環結束後，研究人員會再次測量受試者的VO2 max與其他生理指數。

研究結果發現，整體而言，健身所得的成效的確可觀，但個別的生理反應就有相當差異，約有三分之一的人在三週肌耐力訓練後沒有顯著的生理反應，也有三分之一的人對間歇運動沒有正向回饋，甚至在每套運動計畫結束後，都有受試者的體力變得更差，換句話說，大部分的受試者都沒辦法在兩套運動計劃過後，皆能得到預期的正向回應，卻也沒有人完全毫無反應，至少都會對某一套運動計畫有反饋，而通常對肌耐力訓練沒有顯著反應的人，在間歇運動方面就會較有改善，反之亦然。

監督這項研究成果的教授Brendon Gurd表示，「這些資料證實了，沒有一項運動適用於所有人」，「但似乎某些運動的強度若適中，就能適合所有人。」而難度就在於，該如何找出最適合你的運動計畫與強度。

Gurd給出了簡明扼要的答案：不斷嘗試。在開始一份新的運動計畫前，先測量自己的生理指數，可以透過迅速上下階梯或踩踏盒子三至四次，來確認你的心跳數，而這就是你的基本標準。

在實行運動計畫一個月後，再重複上下階梯的動作並測量，此時你的心跳數應該要比先前更低，而你的運動計畫做起來應該要更輕鬆；但若以上現象都沒有發生，代表你對這套運動計畫沒有反應，應該重新調整。

Gurd希望這份研究結果告訴人們的不是「你不該運動，因為這沒幫助」，而是「只要能找到對你最有效的方式，運動對所有人都好。」