新光金控：「立新起點 創新局面」

新光金控106年全國經理會議於上週在台北國際會議中心舉行，由董事長吳東進主持，各子公司經理階以上幹部超過600名同仁共同與會。吳東進表示，物聯網、雲端、大數據與行動裝置的應用，許多創新的營運模式已如雨後春筍般的出現，面對如此巨大的變化，我們應「放棄偏見，才能發現無限」，因為，創新最需要的就是打破既有的思考框架。

105年新光金控以「行雲流海，數位新光」作為年度策略主軸，運用大數據，進行流程改善，展現優異成績，新光人壽榮獲30多項殊榮，顯示新光金控發展數位金融之表現受到肯定。

吳董事長表示，站在數位金融新時代的新起點上，產業界線逐漸模糊，未來的服務更加競爭與多元，企業經營應創新翻轉舊思維，才能開創新局，因此，「改變」是必要的。

105年起，新光金控啟動人力與組織升級，重視員工的職涯發展，展開全面變身計劃，與新加坡大學李光耀公共學院合作「新世代領導梯隊」人才培育計劃，委託知名顧問公司執行「Agent+業務員轉型計畫」、「客群經營Inforce 2.0」等專案，進行人力與組織全面進階，相信只要我們選對道路，目標就會在不遠的前方。

本次全國經理會議，特別從新加坡邀請新光金控的人才戰略夥伴「新加坡國立大學李光耀公共學院」顧清揚教授來台，以「創新、當責、執行」為題發表演講。顧清揚呼應吳董事長所闡述「放棄偏見，才能發現無限」的創新理念。

另外，為鼓勵新光人每年至少投入四小時參加志工活動，吳東進董事長更率先於105年12月陪同新光醫院與國小學童送愛到「老人養護所」，並發起全台319場「銀髮社區關懷」遍地開花活動，以傳遞新光「陪伴最溫暖的分享」的關懷理念。