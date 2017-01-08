第74屆金球獎 電影類入圍名單

第74屆金球獎頒獎典禮明天在加州比佛利山（Beverly Hills）登場，好萊塢眾多巨星即將盛裝打扮，步上金球獎紅毯，參與這場充滿香檳、杯觥交錯的娛樂圈年度頒獎盛宴。

以下為電影類完整入圍名單。

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●劇情類最佳影片

「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）

「赴湯蹈火」（Hell or High Water）

「漫漫回家路」（Lion）

「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）

「月光下的藍色男孩」（Moonlight）

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●音樂或喜劇類最佳影片

「二十世紀女人」（20th Century Women）

「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）

「走音天后」（Florence Foster Jenkins）

「樂來越愛你」（La La Land）

「搖滾青春戀習曲」（Sing Street）

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●最佳導演

達米恩查澤雷（Damien Chazelle）／「樂來越愛你」

湯姆福特（Tom Ford）／「夜行動物」（Nocturnal Animals）

梅爾吉勃遜（Mel Gibson）／「鋼鐵英雄」

巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）／「月光下的藍色男孩」

肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）／「海邊的曼徹斯特」

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●劇情類最佳男主角

凱西艾佛列克（Casey Affleck）／「海邊的曼徹斯特」

喬艾哲頓（Joel Edgerton）／「愛侶」（Loving）

安德魯加菲（Andrew Garfield）／「鋼鐵英雄」

維果莫天森（Viggo Mortensen）／「神奇隊長」（Captain Fantastic）

丹佐華盛頓（Denzel Washington）／「藩籬」（Fences）

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●劇情類最佳女主角

艾美亞當斯（Amy Adams）／「異星入境」（Arrival）

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）／「攻敵必救」（Miss Sloane）

伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）／「她的危險遊戲」（Elle）

蘿絲奈格（Ruth Negga）／「愛侶」

娜塔莉波曼（Natalie Portman）／「第一夫人的秘密」（Jackie）

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●音樂喜劇類最佳男主角

柯林法洛（Colin Farrell）／「單身動物園」（The Lobster）

雷恩葛斯林（Ryan Gosling）／「樂來越愛你」

休葛蘭（Hugh Grant）／「走音天后」

喬納希爾（Jonah Hill）／「火線掏寶」（War Dogs）

萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）／「惡棍英雄：死侍」

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●音樂喜劇類最佳女主角

安妮特班寧（Annette Bening）／「二十世紀女人」

莉莉柯林斯（Lily Collins）／「打破陳規」（Rules Don't Apply）

海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）／「最佳閨蜜」（The Edge of Seventeen）

艾瑪史東（Emma Stone）／「樂來越愛你」

梅莉史翠普（Meryl Streep）／「走音天后」

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●最佳男配角

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／「月光下的藍色男孩」

傑夫布里吉（Jeff Bridges）／「赴湯蹈火」

賽門海柏格（Simon Helberg）／「走音天后」

戴夫帕托（Dev Patel）／「漫漫回家路」

亞倫泰勒強森（Aaron Taylor Johnson）／「夜行動物」

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●最佳女配角

薇拉戴維絲（Viola Davis）／「藩籬」

娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）／「月光下的藍色男孩」

妮可基嫚（Nicole Kidman）／「漫漫回家路」

奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）／「關鍵少數」（Hidden Figures）

蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）／「海邊的曼徹斯特」

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●最佳動畫片

「酷寶：魔弦傳說」（Kubo and the Two Strings）

「海洋奇緣」（Moana）

「酷瓜人生」（My Life as a Zucchini）

「歡樂好聲音」（Sing）

「動物方城市」（Zootopia）

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●最佳外語片

「神聖」（Divines），法國

「她的危險遊戲」（Elle），法國

「追緝聶魯達」（Neruda），智利

「新居風暴」（The Salesman），伊朗／法國

「顛父人生」（Toni Erdmann），德國

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●最佳劇本

達米恩查澤雷／「樂來越愛你」

湯姆福特／「夜行動物」

巴瑞賈金斯／「月光下的藍色男孩」

肯尼斯洛勒根／「海邊的曼徹斯特」

泰勒謝里丹（Taylor Sheridan）／「赴湯蹈火」

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●最佳配樂

「樂來越愛你」

「月光下的藍色男孩」

「異星入境」

「漫漫回家路」

「關鍵少數」

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●最佳原創歌曲

「歡樂好聲音」

「金爆內幕」（Gold）

「海洋奇緣」

「魔髮精靈」（Trolls）

「樂來越愛你」1060108