第74屆金球獎 電影類入圍名單

第74屆金球獎頒獎典禮明天在加州比佛利山（Beverly Hills）登場，好萊塢眾多巨星即將盛裝打扮，步上金球獎紅毯，參與這場充滿香檳、杯觥交錯的娛樂圈年度頒獎盛宴。
以下為電影類完整入圍名單。
●劇情類最佳影片
「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）
「赴湯蹈火」（Hell or High Water）
「漫漫回家路」（Lion）
「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）
「月光下的藍色男孩」（Moonlight）
●音樂或喜劇類最佳影片
「二十世紀女人」（20th Century Women）
「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）
「走音天后」（Florence Foster Jenkins）
「樂來越愛你」（La La Land）
「搖滾青春戀習曲」（Sing Street）
●最佳導演
達米恩查澤雷（Damien Chazelle）／「樂來越愛你」
湯姆福特（Tom Ford）／「夜行動物」（Nocturnal Animals）
梅爾吉勃遜（Mel Gibson）／「鋼鐵英雄」
巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）／「月光下的藍色男孩」
肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）／「海邊的曼徹斯特」
●劇情類最佳男主角
凱西艾佛列克（Casey Affleck）／「海邊的曼徹斯特」
喬艾哲頓（Joel Edgerton）／「愛侶」（Loving）
安德魯加菲（Andrew Garfield）／「鋼鐵英雄」
維果莫天森（Viggo Mortensen）／「神奇隊長」（Captain Fantastic）
丹佐華盛頓（Denzel Washington）／「藩籬」（Fences）
●劇情類最佳女主角
艾美亞當斯（Amy Adams）／「異星入境」（Arrival）
潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）／「攻敵必救」（Miss Sloane）
伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）／「她的危險遊戲」（Elle）
蘿絲奈格（Ruth Negga）／「愛侶」
娜塔莉波曼（Natalie Portman）／「第一夫人的秘密」（Jackie）
●音樂喜劇類最佳男主角
柯林法洛（Colin Farrell）／「單身動物園」（The Lobster）
雷恩葛斯林（Ryan Gosling）／「樂來越愛你」
休葛蘭（Hugh Grant）／「走音天后」
喬納希爾（Jonah Hill）／「火線掏寶」（War Dogs）
萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）／「惡棍英雄：死侍」
●音樂喜劇類最佳女主角
安妮特班寧（Annette Bening）／「二十世紀女人」
莉莉柯林斯（Lily Collins）／「打破陳規」（Rules Don't Apply）
海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）／「最佳閨蜜」（The Edge of Seventeen）
艾瑪史東（Emma Stone）／「樂來越愛你」
梅莉史翠普（Meryl Streep）／「走音天后」
●最佳男配角
馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／「月光下的藍色男孩」
傑夫布里吉（Jeff Bridges）／「赴湯蹈火」
賽門海柏格（Simon Helberg）／「走音天后」
戴夫帕托（Dev Patel）／「漫漫回家路」
亞倫泰勒強森（Aaron Taylor Johnson）／「夜行動物」
●最佳女配角
薇拉戴維絲（Viola Davis）／「藩籬」
娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）／「月光下的藍色男孩」
妮可基嫚（Nicole Kidman）／「漫漫回家路」
奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）／「關鍵少數」（Hidden Figures）
蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）／「海邊的曼徹斯特」
●最佳動畫片
「酷寶：魔弦傳說」（Kubo and the Two Strings）
「海洋奇緣」（Moana）
「酷瓜人生」（My Life as a Zucchini）
「歡樂好聲音」（Sing）
「動物方城市」（Zootopia）
●最佳外語片
「神聖」（Divines），法國
「她的危險遊戲」（Elle），法國
「追緝聶魯達」（Neruda），智利
「新居風暴」（The Salesman），伊朗／法國
「顛父人生」（Toni Erdmann），德國
●最佳劇本
達米恩查澤雷／「樂來越愛你」
湯姆福特／「夜行動物」
巴瑞賈金斯／「月光下的藍色男孩」
肯尼斯洛勒根／「海邊的曼徹斯特」
泰勒謝里丹（Taylor Sheridan）／「赴湯蹈火」
●最佳配樂
「樂來越愛你」
「月光下的藍色男孩」
「異星入境」
「漫漫回家路」
「關鍵少數」
●最佳原創歌曲
「歡樂好聲音」
「金爆內幕」（Gold）
「海洋奇緣」
「魔髮精靈」（Trolls）
「樂來越愛你」1060108