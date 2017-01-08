今晨鋒面來了！氣溫稍降 14日可能有強烈大陸冷氣團

氣象專家吳德榮今（8）日在洩天機教室指出，根據今天凌晨6時衛星雲圖顯示，鋒面已移至台灣北部上空，明(9)日至週二清晨，北台灣轉涼，早晚微冷，中南部受影響小。另一波鋒面將於週五（13日）來到，週六日已經是「強烈大陸冷氣團」，有可能帶來入冬以來最低溫。

吳德榮表示，根據歐洲中期預報中心(ECMWF)數值模擬顯示，本週的冷空氣勢力強大，但主要移動方向由西而東，週三(11日)前的兩小股冷空氣向南的分量小、降溫有限;週五(13日)起第三股冷空氣向南分量加大，到了周六週日可能為入冬之後的最低氣溫。

今日清晨鋒面已移至台灣北部上空，但其結構鬆散，僅使北部、東北部雲量增多，雨還很零星。下午東北季風增強，迎風面地形抬升作用，北部、東半部雲層增厚，才會有局部短暫雨，北台灣氣溫也會逐漸下降。

明(9)日至週二(10日)清晨，北台灣轉涼，早晚微冷。由於水氣偏少，局部短暫降雨主要發生在北海岸、北部山區及東半部；中南部受影響小，氣溫略降，仍為多雲到晴。預計最低溫將出現在明晚至週二晨，台北市約降至15、16度，北台灣沿海空曠地區則降至14度左右。

週二(10日)白天冷空氣稍減弱，氣溫略回升。週二晚至週三(11日)上半天，迎風面水氣增多，降雨機率略提高。週三(11日)下半天冷空氣減弱，天氣漸好轉、氣溫漸升。週四(12日)白天各地溫暖舒適、早晚偏涼。

週五(13日)起另一波鋒面及開始南下，氣溫逐漸下降，根據最新歐洲(ECMWF)模式的模擬強度，週六、日(14、15日)已經是「強烈大陸冷氣團」，可能帶來入冬之後的最低氣溫。加上恐有熱帶擾動外圍部分的水氣匯入，帶來較大範圍的降雨，天氣也將轉為非常濕冷。