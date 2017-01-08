簡又新專欄》數位轉型發展全球智慧城市 借鏡巴塞隆納與香港

「巴黎協定」要求各國與各城市政府自主執行節能減碳目標，根據不同政府設定之規範，都市發展就會因此受到很大影響，如巨型都市的產生，大量人口湧入導致高齡化、老年化、交通和居住環境壅塞問題，如何構築一個適宜居住的城市就是現代城市面臨的考驗。

幸好在科技化時代，數位轉型替都市發展找出更智慧的治理方式。例如工業4.0的發展帶來物聯網時代，透過網路及電腦將許多物品與機器結合，改變所有生意經營模式，另外是具有感知能力的系統，透過電腦了解機器的特性，讓機器能與人溝通，產生包括機器人網絡和3D列印的機器人生產，這些都成為工業4.0最重要的元件。

在城市發展的進程上，1980年代全球都市發展強調「永續城市」，後搭上聯合國氣候變化綱要公約的趨勢與要求，2000年注重「低碳城市」，2010年發展目標又成為「智慧城市」，這些都是具有連貫性的政策，目標卻越來越清晰而具體。

自2009年開始，IBM公司思考如何讓都市以電腦解決都市問題，推廣「智慧城市」的概念，找尋全球100座城市實施智慧城市，如倫敦推行智慧倫敦計畫，新加坡在2009-2010年提出智慧國家概念，日本有iJapan智慧日本，韓國則有智慧首爾，西班牙則提出智慧巴塞隆納。

到底何謂「智慧城市」，Boyd Cohen教授長年關注永續發展與環境保護，制定一套評估架構評比全球智慧城市，六大評比面向為經濟、政府、市民、生活、交通、及環境，在Cohen所評比的世界排名中，維也納榮登第一名智慧城市，在能源管理上相當成功，多倫多則是在低碳經濟有優秀表現，而其他如巴黎、紐約、倫敦、東京、柏林、巴塞隆納等都有詳細的分析，是全球最好的十個城市。

發展綠能而不犧牲觀光的古城─巴塞隆納

巴塞隆納發展智慧城市的步調很早，一開始先注意環境問題，綠化環境的同時也節省水源，為了要準確調控水源，巴塞隆納在全市所有綠地都裝設感知器，掌控土地的濕度、溫度與水份含量，精準掌握澆灌的程度，在需要時又可以充分使用，這在沙漠國家也是如此，如以色列在地下植物根部附近裝設暗管，當水源不夠就澆水、不會外溢到其他不需要的部分。

能源部份也是如此，路燈加裝感知器，搭配太陽能做為光線來源，能夠詳細掌握到城市每一處的能源使用狀況，將電腦整合於生活中每一部份；此外，身為一不容隨意破壞的古城，巴塞隆納在古蹟外設置停車場，配合上百個駐點的電動三輪車進入巷弄，能讓遊客與民眾可在不開車進入巷弄破壞街道的情況下，就能穿越整座城市。

而為了觀光便利，巴塞隆納全城也設置400多個wifi點，每處景點都可以透過手機連接wifi接收導覽，就不需要配置那麼多導覽人員；巴塞隆納也設計一套系統稱為「口袋裡的巴塞隆納」，將所有交通工具的運輸路線、時間表和票價整合進資訊系統，方便又經濟，讓整座城市發展充份與ICT結合施行。

繁忙大城香港的便利性

香港對於智慧城市的發展也執行的相當傑出，透過高科技發展與數一數二的通訊服務，讓香港通訊基礎設備完善、價格低廉，普及率高，但在高密度的人口與交通狀況下處理城市問題，其實並不簡單。

香港機場是全球最忙碌的機場之一，出入境的人貨量十分可觀，但他們在道路貨物的資訊管理上十分有效率，盡可能減少誤差，在處理上千萬人次的行李上也很順暢，此外，將道路的巴士和公車整合成一套運輸體系，讓香港的生活便利性更值得台灣學習。

因為數位進步與轉型，今天的都市建設已經走向智慧城市，很多通訊設備整合並融入都市治理中，提供智慧的基礎建設、服務和，管理讓人民有感、讓政府施政更順利，造就全世界許多成功傑出的智慧城市案例。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。