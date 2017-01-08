「2017台北金雕獎」開跑，多部企業作品角逐「最佳影片獎」

(台灣英文新聞/台北報導) 永續能源研究基金會將於本(1)月17日，舉辦「2017台北金雕微電影展」暨頒獎典禮，期盼藉由微電影的力量，發掘企業致力永續發展與善盡社會責任的成果或故事，呈現企業永續創新能量及多元創意溝通方式。

「2017台北金雕微電影展」希望藉由微電影手法，發掘企業永續經營與善盡社會責任成果，微電影雖短卻須表達出故事意象及主軸情節，每分每秒皆精雕細琢、一絲不苟，本獎命名「金雕獎」意取「精雕細琢」之意。

本屆共有四部作品角逐最佳影片獎之最高榮譽，包括：講述結合核心職能，培養全球孩童走向光明未來的「向光-宏碁公司」；溫馨感人，講述隔代教養下的嬤孫情的「阿嬤的燈籠-新光人壽」；小姊弟在生活中意識到自己有能力幫助其他弱勢圓夢，發現幸福真諦的「認真幸福-台新金控」；揭開璀璨煙火背後的故事「台北101新年煙火幕後紀實-台北101」。

除最佳影片獎外，本屆「金雕獎」還設有其他獎項，包括「最佳創意獎」、「永續創新獎」、「社會公益獎」、「公司治理獎」、「環境永續獎」，共有八家企業，九部作品將競逐當天各獎項最高殊榮。

典禮當天更邀請臺灣資深電影人李崗導演及台灣永續能源研究基金會執行長顧洋教授，進行跨界演講對談，從媒體人的角度看待公司推廣企業永續發展，也以環保專家的角度看待國內企業作為，激蕩永續創意火花。

而為達到鼓勵企業善盡社會責任並向社會大眾推廣國家永續發展之目的，當天開放一般民眾免費入場，欲參加的民眾請上報名網站報名，或進入官網了解詳情。