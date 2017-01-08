詹啟賢辭職求去 郝龍斌承諾若當選黨主席、不選總統

(台灣英文新聞/台北報導) 繼昨晚宣布參選黨主席一職後，國民黨副主席郝龍斌今(8)日率先拋出「無私承諾」，承諾若當選黨主席，將不會競逐2020年總統大位；而昨晚七時許，國民黨首席副主席詹啟賢也突然透過聲明表示，即日起辭去首席副主席一職。

郝龍斌昨晚在臉書發文宣布參選黨主席一職，今(8)日更率先拋出兩個「無私承諾」，表示擔任黨主席後，會以培養及團結黨內各種人才為己任，不會尋求自己的下一個位子，包括2020總統大選，且未來將用人無私，集體領導。

在郝龍斌宣布參選的內文提到，整整兩年多來，他一直盼望黨內可以有團結各種力量的領導人出現，把「無絲」、「奉獻」當成使命，「把國家和黨放在個人權力考量之上」，但遲遲找不到可以依靠的力量。

郝龍斌說，他希望那個依靠的力量不只是熱衷海峽兩岸的高空，而是知道老百姓的苦，苦在那裡，如何解決，尤其不要把黨只當成參加2020總統大選的跳板，並期許各位朝同個目標努力：讓無私的國民黨黨魂、典範重現。

郝龍斌的這席話，黨內解讀是針對可能參選2020年的吳敦義、洪秀柱兩人，正式叫陣。

前副總統吳敦義傳出週一將會對外表態參選意願，昨天他到桃園大溪故總統蔣經國陵寢謁陵，對媒體詢問時表示，「要整個沉澱再思考，能不能真正挑起黨的重責大任」。他說，國民黨現在面臨內外挑戰，如果參選黨主席，一定效法蔣經國治國領導的精神競選，讓國民黨在內外夾攻下能站起來。

而早已宣布將競選連任的洪秀柱表示，「國民黨喬好的時代過去了，有競爭是好事」，吳敦義及郝龍斌都是「好人才」，願意為黨承擔，應該喝采、鼓勵。她說，黨內有太多事情要做，黨務不是短短一年多就能做完。

另一方面，昨日晚間七時許，甫自美國舊金山探親返台的國民黨首席副主席詹啟賢，突然透過中央社發布聲明表示，去(2016)年夏天基於對政黨政治的信念，他接受洪秀柱邀請，出任國民黨首席副主席，任職期間，盡心盡力輔佐黨主席推展黨務，「茲以階段性任務已達成，決定即起辭去首席副主席一職。」

儘管洪秀柱仍表示，詹啟賢是黨內不可或缺的重要幹部，她一定會全力慰留，希望詹能繼續留下來為黨的未來努力。

但外界傳言，讓詹請辭的關鍵導火線，是他與黨產會密商黨產問題時，受到黨中央嚴厲批評，甚至洪秀柱在接受媒體專訪提及與黨產會協商黨產一事時，除表達不滿意詹與黨產會所達成的協議內容，甚至透露「黨內除了詹，沒有一個人贊成她簽。」詹啟賢對此感到納悶與不滿，因而求去。